Einen Tag vor dem Einzug ins "PBB"-Haus hat Sat.1 noch weitere Bewohner verkündet. Auch Jürgen Milski und Iris Klein sind dabei.

Am Samstag, 18. November, um 18:00 Uhr beginnt der Livestream zu "Promi Big Brother". Einen Tag zuvor hat Sat.1. nun weitere Kandidaten bekannt gegeben. Wie in einer Pressekonferenz mit den Moderatoren Jochen Schropp (44) und Marlene Lufen (52) verraten wurde, ziehen auch Jürgen Milski (59) und Iris Klein (56) in den berühmten TV-Container ein. Das hält in der Jubiläumsstaffel übrigens einige Überraschungen bereit.

Die neuen Bewohner

Vor allem der Einzug von Iris Klein, der laut Sender am Montagabend (20. November) im TV erfolgen wird, dürfte für Ärger sorgen. Schließlich nimmt auch ihr Ex-Partner Peter Klein (56) teil. Die Zuschauer können dann live verfolgen, wie das Aufeinandertreffen verlaufen wird. Die beiden haben seit acht Monaten keinerlei Kontakt. "Ich bin gespannt, wie er reagiert", sagte sie während der Pressekonferenz am Freitag. "Ich hoffe das Beste, aber ich befürchte das Schlimmste." Sie habe inzwischen aber keinerlei Gefühle mehr für ihren Noch-Ehemann und hoffe, dass er bald die Scheidungspapiere unterschreibe. "Ich will auch den Namen ablegen." Sie sei jetzt stark genug, ihm gegenüberzutreten.

Jürgen Milski hat dagegen einen anderen Grund, in den TV-Container zu ziehen. Er wolle 23 Jahre nach seinem Durchbruch durch die erste Staffel "Big Brother" einfach einmal "Danke" sagen. "Es ist eine große Ehre für mich." Er hat am meisten Angst davor, dass er keine frische Luft bekommt und kein Tageslicht sieht. "Ich bin so ein freiheitsliebender Mensch, das würde sehr schwer für mich."

So sieht es im TV-Haus aus

In diesem Jahr gibt es einen neuen Standort: Die Produktion zieht von Köln-Ossendorf nach Köln-Bocklemünd um. Die erste Staffel 2013 hatte noch in Berlin stattgefunden. Mit dem Umzug kehrt die Show dennoch zu den Wurzeln zurück: Denn das Haus wird wieder zum Container - und Luxus gibt es dieses Jahr nicht. Was die Promis noch nicht wissen: Es wird nur einen Bereich geben, der sehr spartanisch gehalten ist. Der Kühlschrank ist leer, es gibt nur Haferflocken. Die Toilette ist nicht beheizt, und alle Teilnehmer müssen in einem Raum schlafen - in Hoch- und Doppelbetten. Privatsphäre gibt es also nicht. Zudem dürfte eine weitere Neuerung den Stars zusetzen: Sie müssen in Zweierteams Nachtwache halten - und alle zehn Minuten einen Buzzer im Innenhof drücken. Ansonsten geht überall im Container das Licht an und es ertönt ein schriller Alarm.

Zuvor hatte Sat.1 in mehreren Etappen bereits die weiteren Bewohner bekannt gegeben: Schlagersänger Peter Klein, Reality-Star Yeliz Koc (29), Spielerfrau Dilara Kruse (31), Reality-Sternchen Patricia Blanco (52), Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann (31), Skandal-Streamer Ron Bielecki (25), Schauspielerin Manuela Wisbeck (40), Reality-Star Matthias Mangiapane (40), Influencerin Paulina Ljubas (26), Magier Philo (41) sowie Content Creator Marco Strecker (21), der die Wildcard gewonnen hat.

Livestream und Umzug

Der Sender startet am 18. November mit "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" erstmals einen Live-TV-Channel auf der Streamingplattform Joyn Plus+. Der Einzug der Promis ist ab 18:00 Uhr zu sehen. Die Auftaktsendung in Sat.1 beginnt am Montag, 20. November, live um 20:15 Uhr. Sie wird bis zum Finale in zwei Wochen täglich gesendet. Im Anschluss analysieren zudem Melissa Khalaj (34) und Jochen Bendel (55) in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" die Geschehnisse im Haus.