Im vergangenen Jahr holte sich Melanie Müller bei "PBB" den Sieg. Doch wer sahnte vor ihr die Gewinnsumme ab?

Die zehnte "Promi Big Brother"-Staffel startet am 18. November 2022. Welche Bewohnerin oder welcher Bewohner wird dieses Mal den Sieg bei der Reality-TV-Show mit nach Hause nehmen? In den vergangenen Jahren haben die unterschiedlichsten Stars aus den Bereichen Social Media, Reality-TV, Schauspiel und Sport die Gewinnsumme abgeräumt.

1. Staffel: Jenny Elvers

Die erste Staffel "Promi Big Brother" wurde im September 2013 ausgestrahlt. Schauspielerin und Moderatorin Jenny Elvers (50) durfte bis zum 15. Tag bleiben und am Ende die "PBB"-Krone aufsetzen. In den Folgejahren zeigte sich Jenny Elvers in weiteren TV-Formaten wie "Promi Shopping Queen" (2014), "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" (2016), "Prominent getrennt" und "Club der guten Laune" (beides 2022). Neben Auftritten in Fernsehserien wie "Der Alte" oder "SOKO Wismar" veröffentlichte Elvers im September 2018 ihre Autobiografie "Wackeljahre: Mein Leben zwischen Glamour und Absturz". In der "PBB"-Welt feierte sie 2019 ein Comeback: Sie wurde als TV-Container-Expertin für das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" engagiert und übernahm den Job auch 2020 und 2021.

2. Staffel: Aaron Troschke

Aaron Troschke (33) legte 2012 einen unvergesslichen Auftritt bei "Wer wird Millionär?" hin. Der damalige Backshop-Betreiber erspielte 125.000 Euro und machte Günther Jauch (66) als Quasselstrippe in drei Sendungen in Folge Konkurrenz - Grund genug, ihn als Kandidaten für "Promi Big Brother" zu gewinnen. 2014 holte sich Troschke vor Claudia Effenberg (57) und Ronald Schill (63) den Sieg im TV-Container. Bereits im Folgejahr wurde Troschke für die Web-Show der dritten Staffel von "Promi Big Brother" engagiert und machte 2020 für "PBB" die digitale "Warm up Show" vor der eigentlichen Sendung. Zuletzt präsentierte Troschke seine eigene Personality-TV-Show "Achtung Aaron!".

3. Staffel: David Odonkor

2015 holte sich ein Rasenheld die Siegprämie von 100.000 Euro ab: David Odonkor (38) machte das Rennen. Der ehemalige Nationalspieler zeigte nach seinem "PBB"-Sieg seine Lust am Wettkampf und nahm an TV-Shows wie "Ninja Warrior Germany" (2016), "Catch! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" (2019) oder "Joko & Klaas gegen ProSieben" (2019) teil. Von Juli bis Oktober 2019 war Odonkor als Co-Trainer und Sportlicher Leiter beim türkischen Zweitligisten Eskisehirspor tätig. Zuvor war er Trainer bei der SpVgg Bad Pyrmont. Im Januar 2020 heuerte er kurzzeitig als Spieler beim SV Wilhelmshaven an, in der Saison 2021/22 spielte er beim TuS Bövinghausen. Im TV sah man Odonkor zuletzt bei "Die RTL Sommerspiele" im Juli 2021.

4. Staffel: Ben Tewaag

Benjamin "Ben" Tewaag (46) wurde der Nachfolger von David Odonkor und ging 2016 als Letzter durch die "PBB"-Tür. Der Sohn von Schauspielerin Uschi Glas (78) spendete einen Teil seines Gewinns an "brotZeit e.V.", die gemeinnützige Organisation seiner Mutter. Tewaag versuchte in den Jahren danach immer mehr sein Bad-Boy-Image abzuschütteln und verfolgte seine Karriere. Der Ex-Raucher versuchte sich ab 2017 als Unternehmer und gründete eine Filmproduktionsfirma. Im Film "Feierabendbier" übernahm der Münchner Schauspieler 2018 seine erste Kinorolle. Er spielte den Türsteher eines Bordells. Im November dieses Jahres sollte er für eine Hauptrolle für eine RTL-Produktion vor der Kamera stehen, musste diese jedoch aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen, wie er der "Bild"-Zeitung im Juni verriet. Zuletzt nahm er seine Instagram-Follower mit auf seine Reise auf dem Jakobsweg.

5. Staffel: Jens Hilbert

2017 durfte sich Jens Hilbert (44) über 100.000 Euro freuen. Willi Herren (1975-2021) und Milo Moiré (38) mussten sich am Ende der fünften Staffel - unter dem Motto "Alles oder nichts" - geschlagen geben. Der Unternehmer und Reality-TV-Star wurde vor seiner "PBB"-Teilnahme durch Formate wie "Secret Millionaire" oder "Promi Shopping Queen" im TV bekannt. Ende 2019 nahm er an der Promi-Eistanzshow "Dancing on Ice" teil. Als Unternehmer verdiente der Hesse durch das Beauty-Unternehmen Hairfree sein Geld. In einem Beitrag von "Exclusiv" und bei Instagram erklärte Hilbert im Oktober 2022, dass er fortan "ein ganz neues, freieres Leben" führen wolle. In seiner Firma ist er nur noch als Berater tätig und führt einige Filialen regional, seine Anteile hat er verkauft. Auch seine Villa hat er verlassen und wird mit seinen Eltern ein kleineres Haus in der Nähe seines Reitstalls beziehen. Als Springreiter geht er bei Turnieren an den Start.

6. Staffel: Silvia Wollny

In der sechsten Staffel setzte sich die Mutter einer berühmten TV-Großfamilie durch: Silvia Wollny (57). Von RTLzwei lässt sie sich seit 2011 in der Doku-Soap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" in ihrem Familienleben mit elf Kindern begleiten. Seit ihrem Sieg in der Sat.1-Show konnte Silvia Wollny freudige Ereignisse in ihrer Familie feiern: Unter anderem heiratete Tochter Sarafina ihren Peter und brachte Zwillinge zur Welt. Das Oberhaupt der Wollnys nutzte seit dem Sieg auch die wachsende Bekanntheit und verfolgte eine Musikkarriere mit veröffentlichten Schlagerliedern wie "Wir feiern immer wieder (Unsere Lieblingslieder)". 2021 war sie wieder im Reality-TV zu sehen - als Kandidatin von "Kampf der Realitystars".

7. Staffel: Janine Pink

2019 gewann "Köln 50667"-Star Janine Pink (35). Hinter ihr landeten Sänger Joey Heindle (29) auf dem zweiten und "Love Island"-Star Tobias Wegener (29) auf dem dritten Platz. Während der "PBB"-Zeit kam die Schauspielerin Tobias Wegener näher, die Liebe hielt allerdings abseits des TV-Containers nicht. Ein Wiedersehen der beiden gab es dann in der Sat.1-Show "Promis unter Palmen" im März 2020. Zu "Promi Big Brother" kehrte sie 2020 als Expertin beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" zurück. Als Kandidatin einer TV-Show war sie zuletzt in der RTLzwei-Sendung "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" zu sehen.

8. Staffel: Werner Hansch

Werner Hansch (84) holte sich im August 2020 den Sieg und wurde als ältester Sieger einer Realityshow gefeiert. Der ehemalige Sportreporter offenbarte in der Show, dass er mit Spielsucht zu kämpfen hatte. Im Dezember 2020 erklärte er bei Instagram, dass er in einem "Verfahren wegen finanzieller Verfehlungen, die ich im Zuge meiner mehrjährigen Spielsucht leider verantworten muss" mit einer Verwarnung belegt worden und diese an eine zweijährige Bewährungsfrist gekoppelt sei. Jeder Euro seiner Gewinnsumme sei in die Schuldentilgung geflossen, gab der 82-Jährige schließlich Anfang August 2021 im Interview mit spot on news bekannt.

9. Staffel: Melanie Müller

Ballermann-Sängerin Melanie Müller (34) konnte im August 2021 den Sieg einfahren. Bekannt wurde Müller 2013 als Kandidatin der dritten Staffel von "Der Bachelor". Seitdem trat sie in zahlreichen Reality-Shows auf und sicherte sich 2014 die Dschungelkrone. Zuletzt war sie im September 2022 in einen Skandal verwickelt, Hintergrund sind Videoaufnahmen eines Konzerts der 34-Jährigen. Darauf zu sehende Handbewegungen der Sängerin ähneln dem verbotenen Hitlergruß. Die Sängerin meldete sich später via Instagram zu Wort. Sie wolle noch einmal klarstellen, dass sie "mit Rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut nichts am Hut" habe, schrieb sie. "Ich verurteile das aufs Schärfste."