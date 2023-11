Ein Reality-Star, ein Rosenkavalier und eine Spielerfrau: Das sind die drei neuen Namen für die Jubiläumsausgabe von "Promi Big Brother".

Am 18. November um 18 Uhr fällt der Startschuss für die Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother": Nun stehen offiziell drei weitere Bewohner fest, die neben Peter Klein und Yeliz Koc an der zehnten Ausgabe der TV-Sendung teilnehmen werden. Wie der Sender SAT.1 am Montagmorgen (6. November) unter anderem auf der Webseite angekündigt und auf den Social-Media-Kanälen angeteasert hat, ziehen zwei Frauen und ein weiterer Mann in den Container ein: Reality-Star Patricia Blanco (52), Spielerfrau Dilara Kruse (35) und Bachelor Dominik Stuckmann (31).

Das sind die neuen "Promi Big Brother"-Bewohner

Dilara Kruse ist die Ehefrau von Ex-Fußballnationalspieler Max Kruse (35). Die beiden haben einen gemeinsamen YouTube-Kanal namens "Die Kruses" mit 40.300 Abonnenten. "Ich sage in meiner Art und Weise immer, was ich denke", kündigt Dilara Kruse vor ihrem Einzug bei "Promi Big Brother" an. "Mich kennt zwar keiner, aber ich rocke das Ding." Am meisten Respekt habe sie davor mit so vielen fremden Menschen auf engem Raum zusammen zu sein - für Dilara "nochmal schlimmer als die 24-Stunden-Überwachung".

Patricia Blanco ist die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco und war bereits in zahlreichen Reality-TV-Formaten zu Gast. "Meine Problemzonen habe ich bearbeitet. Das Gute ist: sie lagen noch nie hinter meiner Stirn. Also erwartet nur das Beste von mir", sagt sie vorab in einem Interview mit dem Sender.

Dominik Stuckmann war 2022 im Dating-Format "Der Bachelor" dabei. Er will bei "Promi Big Brother" offenbar sein Image als Rosenkavalier abschütteln: "Ich bin nicht hier, um Rosen zu verteilen, sondern um zu gewinnen und Geschichte zu schreiben", kündigt er selbstbewusst an.