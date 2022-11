Sänger Jay Khan, Sportkommentator Jörg Dahlmann und diverse Reality-Sternchen: Die nächsten Kandidaten von "Promi Big Brother" stehen fest.

Sat.1 hat die nächsten sechs Kandidaten für die neue Staffel von "Promi Big Brother" bekannt gegeben. Die Teilnahme von Sportkommentator Jörg Dahlmann (63) hatte der Sender bereits vor drei Tagen via Twitter angedeutet, nun kamen fünf weitere Namen offiziell hinzu. Unter anderem zieht Sänger Jay Khan am 18. November in den Container.

Der gebürtige Londoner mit pakistanischen Wurzeln war ab 2005 in der internationalen Boygroup US5 aktiv. Danach war Jay Khan als Solokünstler unterwegs, 2021 gründete er unter anderem mit Marc Terenzi (44) die Schlager-Boyband Team 5ünf.

Neben Dahlmann und Khan gehört Tanja Tischewitsch (33) zur nächsten Kandidaten-Fuhre. Die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin war schon bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit anderen Promis eingesperrt. Sam Dylan (31) machte sich als Bewerber in "Prince Charming" einen Namen im Reality-TV. Er war ebenfalls bei der Dschungelshow von RTL dabei.

Die Influencerin Walentina Doronina (22) sammelte mit den Dating-Shows "Ex on the Beach" und "Are You The One?" Reality-TV-Erfahrung. Diana Schell (52) stand bisher für den Homeshopping-Sender HSE vor der Kamera. Zuletzt sorgte sie für Aufsehen, als sie sich mit 51 Jahren für den "Playboy" auszog.

Vor ein paar Tagen hatte Sat.1 die ersten sechs Promis bekannt gegeben. Dabei sind Erotikmodel Micaela Schäfer (39), "DSDS"-Dauerkandidat Menderes Bağcı (38), "Popstars"-Gewinnerin Doreen Steinert, Imitator Jörg Knör (63), Reality-Kandidatin Jennifer Iglesias (24) und Box-Manager Rainer Gottwald (56).

Die zehnte Staffel von "Promi Big Brother" startet am 18. November 2022 und läuft bis zum 7. Dezember.