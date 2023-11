Bei "Promi Big Brother" gibt es nicht nur Dramen. Der große Bruder spendiert Jürgen Milski auch eine Geburtstagsparty.

Die Stimmung im TV-Container sei "mal ganz oben, mal ganz unten" stellte Reality-Star Matthias Mangiapane (40) zu Beginn der neuesten "Promi Big Brother"-Folge in Sat.1 fest. Und genau das wurde am 23. November mehr als deutlich. Zum einen ging es weiterhin um das öffentlich ausgetragene Ehe-Aus von Iris Klein (56) und ihres Noch-Ehemanns Peter (56). Zum anderen feierten die Promis in der Nacht auf Freitag den 60. Geburtstag von "Big Brother"-Urgestein Jürgen Milski.

Iris Klein über ihre Ehe: "Naja, das ist jetzt Vergangenheit"

Peter sei "der einzige Mann, den ich wirklich geliebt habe. [...] Naja, das ist jetzt Vergangenheit", erklärte die Mutter von Daniela Katzenberger (37). Das bestätigte ihr Ex-Partner in der letzten Live-Sendung bereits, nachdem der große Bruder eine kleine TV-Paartherapie organisiert hatte. Für ihn gebe es keine Hoffnung mehr, wenn es um die Beziehung der beiden gehe. "Natürlich ist es immer noch verletzend und die Wunden sind auch noch lange nicht zu", meinte Iris in der neuen Ausgabe. "Er weiß schon, was er mir angetan hat."

Einen "großen Showdown" nannte "Promi Big Brother"-Moderatorin Marlene Lufen (52) das, was sich am Vortag noch in der Show und auch danach zugetragen hatte. Ähnlicher Meinung waren wohl die Bewohnerinnen und Bewohner neben den Kleins, die den Raum zunächst verlassen hatten, das Ganze aber wie das TV-Publikum vor einem Fernseher mitverfolgen konnten. "Das zu sehen, das ist schon hart", sagte Yeliz Koc (30). "Das war schon heftig", pflichtete Dilara Kruse (32) bei. "Jeder war schockiert."

Der "König von Deutschland" feiert Geburtstag

In der neuesten Folge durften sechs Bewohnerinnen und Bewohner wählen, wer neben Iris Klein, Paulina Ljubas (26) und Mangiapane auf der Exit-Liste landet - von der noch in dieser Woche ein Kandidat die Show verlassen muss. Diesmal erwischte es Reality-TV-Darstellerin Patricia Blanco (52). Und kurz nach der Nominierung kam es zu weiteren Reibereien.

Im Streit warfen sich in einer Live-Schalte ausgerechnet Ljubas und das baldige Geburtstagskind Milski allerhand an den Kopf. Sie gehe ihm "auf den Sack". Er lasse sich nicht von einem "Suppenhuhn" und einer "Lachnummer" wie ihr etwas erzählen. "Wer bist du denn?", fragte sie - und ob er "der König von Deutschland" sei. Milski mache nur nach außen hin "auf nett und volksnah". Wie genau es zu der Auseinandersetzung gekommen war, war nicht ersichtlich.

Die teils dicke Luft im Container, die es nur wenige Minuten zuvor gegeben hatte, verflog jedoch offenbar größtenteils schon bald. Zum einen konnten die Kandidaten sich endlich Lebensmittel erspielen, zum anderen war da ja noch der Geburtstag von Milski am 24. November. Kurz vor Mitternacht spendierte der große Bruder unter anderem Sekt, Bier, Ballons und Kostüme, damit die Truppe auch feiern konnte. Selbst die offensichtlich verstimmte Ljubas gratulierte. Ob sie sich von der Feierlaune der anderen doch noch anstecken ließ, könnte es dann womöglich in der nächsten Episode am Freitag, ab 22:55 Uhr, zu sehen geben.