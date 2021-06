Daniela Büchner soll in den "Promi Big Brother"-Container einziehen

Im August startet die neue Staffel von "Promi Big Brother". Die "Bild" will jetzt schon die ersten vier Kandidaten erfahren haben.

Ab dem 6. August geht es wieder los. Dann startet die neue Staffel der Sat.1-Show "Promi Big Brother". Die "Bild"-Zeitung will bereits jetzt schon die ersten vier Kandidaten erfahren haben. Mit Daniela Büchner (43) und Melanie Müller (33) sollen angeblich gleich zwei Trash-TV-erprobte Damen in den Promi- Container einziehen.

Außerdem sollen mit ihnen dabei sein: der ehemalige Handballer und heutige Modedesigner Eric Sindermann (32) sowie die amtierende Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang (34). Sat.1 hat sich zu den Spekulationen bislang nicht geäußert.

David Hasselhoff singt Titel-Song

Was allerdings feststeht, ist: Die Moderatoren Marlene Lufen (50) und Jochen Schropp (42) begrüßen in diesem Jahr an zwölf von 22 Ausstrahlungstagen jeweils live zur Primetime die Zuschauer. Während der restlichen zehn Termine werden die besten Szenen des Tages um 22:15 Uhr auf dem Sender ausgestrahlt. Insgesamt läuft die Staffel damit wie schon im Jahr zuvor drei Wochen.

Den Titelsong zur mittlerweile neunten Staffel steuert David Hasselhoff (68) bei. Der Song heißt "The Passenger" und ist eine Cover-Version des gleichnamigen Klassikers von Iggy Pop (74). Das Lied wird auch auf Hasselhoffs neuem Album "Party Your Hasselhoff" zu hören sein, das am 3. September 2021 erscheint.