Ist das Nummer 13 im TV-Container? Angeblich wird am Freitag auch TikTok-Größe Jeremy Fragrance bei "Promi Big Brother" einziehen.

Bislang sind zwölf Kandidatinnen und Kandidaten der anstehenden Jubiläumstaffel von "Promi Big Brother", die am 18. November in Sat.1 startet, bekanntgegeben worden. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass es sich bei einem weiteren - bislang noch nicht offiziell verkündeten - Teilnehmer um den TikTok-Influencer Jeremy Fragrance (33) handelt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung.

Fragrance hört eigentlich auf den Namen Daniel Schütz und baute sich als Social-Media-Persona eine beachtliche Karriere auf, indem er Parfüms bewertet und seinen knapp sechs Millionen Follower bei TikTok vorstellt. Auch bei Instagram und YouTube kann er auf zahlreiche Anhänger bauen.

Dass Fragrance an der neuen "Promi Big Brother"-Staffel teilnehmen wird, soll Berichten zufolge zuvor Moderatorin Marlene Lufen (51) aus Versehen mit einer inzwischen wieder gelöschten Instagram-Story aus ihrer Garderobe verraten haben, in der ein Porträtbild des Influencers zu sehen gewesen sei. Und Hinweis Nummer drei, diesmal ein offizieller: Auf dem Instagram-Kanal zur Sendung ist eine Detailaufnahme eines weißen, sehr weit aufgeknöpften Hemds mit farblich passendem Jackett zu sehen - so tritt Jeremy Fragrance in vielen seiner Videos in Erscheinung.

Diese zwölf Promis sind sicher dabei

Abseits der Gerüchte um Jeremy Fragrance stehen zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits fest. Dabei sind Erotikmodel Micaela Schäfer (39), "DSDS"-Dauerkandidat Menderes Bağcı (38), "Popstars"-Gewinnerin Doreen Steinert, Imitator Jörg Knör (63), Reality-Kandidatin Jennifer Iglesias (24) und Box-Manager Rainer Gottwald (56).

In einer zweiten Fuhre neuer Namen stellte der Sender vor Kurzem zudem Sportkommentator Jörg Dahlmann (63), Ex-US5-Sänger Jay Khan (40), "DSDS"-Teilnehmerin Tanja Tischewitsch (33), "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan (31), Influencerin Walentina Doronina (22) sowie Homeshopping-Queen Diana Schell (52) vor.

Die zehnte Staffel von "Promi Big Brother" startet am 18. November 2022 (20:15 Uhr, Sat.1) und läuft bis zum 7. Dezember.