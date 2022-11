Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann zieht in den TV-Container von "Promi Big Brother".

Sechs Kandidatinnen und Kandidaten von "Promi Big Brother" hat Sat.1 schon verraten - jetzt folgt Nummer sieben. Jörg Dahlmann ist dabei.

Vor Kurzem hat Sat.1 die ersten sechs Kandidaten und Kandidatinnen der Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" (ab dem 18. November, 20:15 Uhr) verkündet - jetzt gibt es schon Nachschub. Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann (63) zieht ebenfalls in den TV-Container, wie der Sender via Twitter bekannt gegeben hat.

Jörg Dahlmann hat "total Bock"

Dahlmann ist seit über 40 Jahren als Sport-Kommentator tätig. Nach verschiedenen Stationen berichtete er ab der Saison 2017/18 über die Fußball-Bundesliga und die Champions League für den Pay-TV-Sender Sky, 2021 endete dort sein Vertrag. Danach ging es für den Kommentator zum österreichischen Sender Servus TV. Im Privatleben lief nicht immer alles rund. Dreimal hat er schon die Diagnose Krebs erhalten, doch Dahlmann konnte die Krankheit besiegen.

Der 63-Jährige macht bei "Promi Big Brother" mit, "weil ich total Bock habe", erklärt er im Interview mit dem Sender. "Seit dem letzten Jahr bin ich Frührentner und nutze meine Zeit für Dinge, die mir einfach Spaß machen."

Der Kommentator befindet sich in guter Gesellschaft. Er wird zusammen mit Reality-Star Micaela Schäfer (39), "DSDS"-Legende Menderes Bagci (37), "Popstars"-Siegerin Doreen Steinert (36), Parodist Jörg Knör (63), Reality-Star Jennifer Iglesias (24) und Box-Manager Rainer Gottwald (56) in der wohl härtesten Promi-WG um den Sieg kämpfen. Bleibt abzuwarten, welche Stars noch zu den sieben in den TV-Container ziehen werden.

Die zehnte Staffel "Promi Big Brother" läuft vom 18. November bis 7. Dezember in Sat.1 und auf Joyn - die Fans bekommen täglich einen Einblick in den TV-Container. Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (43) werden wieder durch die Sendung führen. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken am Ende 100.000 Euro.