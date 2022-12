Die "Promi-Darts-WM" kehrt nach einer längeren Pause wieder auf die TV-Bildschirme zurück. Diese Stars sind am 7. Januar 2023 dabei.

Nach zweijähriger Pause geht das ProSieben-Format "Promi-Darts-WM" in die nächste Runde. Das hat der Sender jetzt bekannt gegeben. Am 7. Januar 2023 flimmert das Live-Event ab 20:15 Uhr aus Düsseldorf über die Bildschirme. Unter anderem mit dabei: Amira (30) und Oliver Pocher (44). Das Ehepaar tritt dabei gegeneinander an.

Diese Stars sind dabei

"Mein Ehrgeiz, gegen Olli zu gewinnen, ist sehr groß, weil wir uns immer gerne herausfordern", sagt Amira Pocher vorab. Ehemann Oliver Pocher sieht im Falle eines Sieges harte Zeiten auf sich zukommen: "Also ich sag mal so: Wenn ich gewinnen sollte, dann werde ich bestimmt keine selbstgebackenen Kekse mehr von meiner Frau bekommen." Aber nicht nur die beiden treten an, auch Moderator Matthias Killing (43), Fußball-Profi Kevin Großkreutz (34), Musiker Henning Wehland (51) und Entertainer Bülent Ceylan (46) sind heiß auf den Titel.

Bei der "Promi-Darts-WM" spielt jeder Promi an der Seite eines Profis im "501"-Modus. Unter anderem die Darts-Experten Gerwyn Price (37), Michael van Gerwen (33), Peter Wright (52) und Fallon Sherrock (28) sind mit von der Partie. Als Moderator ist Christian Düren (32) im Einsatz, Elmar Paulke (52) kommentiert das Ganze.

Es ist das fünfte Mal, dass die "Promi-Darts-WM" ausgetragen wird. Zuletzt fand die Show am 4. Januar 2020 statt. Zusammen mit Profispieler Michael van Gerwen gewann der ehemalige deutsche Handballspieler Pascal Hens (42).