Gigi bricht seiner Michelle versehentlich fast die neue Nase. RTL zeigt die restlichen Folgen im Nachtprogramm und bei RTL+.

Nach vier Folgen wird das RTL-Format "Prominent getrennt" aus der Primetime am Dienstagabend verbannt, der Sender zeigt stattdessen die neue Doku-Soap "Buying Blind". Folge fünf der Reality-Show wird hingegen in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 1:20 Uhr ausgestrahlt. Die verbleibenden "Prominent getrennt"-Folgen sehen Fans zudem auch bei RTL+.

Nach dem Streit zwischen den Paaren Patrick Eid (49) und Doreen Dietel (47) sowie Markus Kok (42) und Cecilia Asoro (25) in der letzten Episode raufen sich in der neuen Folge alle wieder zusammen. Dafür kracht es erneut bei den Paaren - dank eines fiesen Extraspiels.

Bei der Nominierungsrunde in der letzten Folge floss zwischen den verfeindeten Paaren viel böses Blut. Da eine der Konfliktparteien sowieso gehen muss, kann man nochmal so richtig abledern, dachten sich wohl die Kontrahenten. Doch falsch gedacht. Da Jenny Elvers (49) und Alex Jolig (59) wegen Jennys verletztem Fuß außer der Reihe gehen mussten, flog niemand raus.

Jetzt gilt es also, wohl oder übel zusammenzuhalten. Doreen will den Konflikt, der auch die restlichen Paare zur Wahl für eines der beiden Lager zwang, ad acta legen. Cecilia und Markus tun ihr tatsächlich den Gefallen.

Gigi und Michelle drehen das Spiel spektakulär

Voller Euphorie geht es in das erste Spiel. Cecilia wünscht sich ein Spiel ohne Wissensfragen, auf dem Boden statt in der Luft. Die Macher kommen ihr entgegen. In einer Grube müssen die Stars am Rand angebrachte Würfel drehen. Auf den Seiten der Würfel sind Fotos der Teams angebracht. Das Team, dessen Konterfei am Ende auf den meisten Würfeln nach vorne zeigt, gewinnt. Die Aufgabe klingt einfach, ist sie aber nicht. Denn die Paare sind aneinandergefesselt und die Grube ist mit einer glitschigen Plane ausgelegt. Die erhöht angebrachten Würfel sind nicht so leicht zu erreichen.

Je drei der verbliebenen sechs (Ex-)Paare treten gegeneinander an. Cecilia und Markus gewinnen das erste Halbfinale, Gigi Birofio (22) und Michelle Daniaux (23) das zweite. In der Endrunde erspielt sich das Paar Nominierungsschutz, das zuerst drei Durchgänge gewonnen hat. Cecilia/Markus gehen mit 2:0 in Führung. Doch dann erwacht das Tier im völlig erschöpften Gigi. Er und Michelle drehen auf - und gewinnen tatsächlich noch das Spiel. Am Ende liegen alle vier Spieler völlig fertig aufeinander.

Zur Belohnung für seine Aufholjagd steigt Michelle zu Gigi in die Badewanne. "Ich realisiere nicht, dass wir getrennt sind", sagt der nachher über diesen Moment. Auch Verlierer Markus will kuscheln. Doch Cecilia lässt ihn im Bett nicht ganz ran.

"Frau von Superman" ist die "größte Hure Deutschlands"

Im zweiten Match geht es wieder in die Höhe. Im Gruppenspiel müssen die Kandidaten von einer Plattform in die Tiefe springen und dabei aufgehängte Säcke mit sich reißen. Je weiter weg der Sack hängt, desto höher ist der Geldbetrag, der gerettet wird. Die unter Höhenangst leidenden Markus, Lena Schiwiora (25) und Sarah Joelle Jahnel (32) überwinden sich. Nur Meike Emonts (30) scheitert zunächst. Sie springt zwar unerschrocken, kann den Sack aber nicht mitreißen.

Ausgerechnet Gigi, der Held des ersten Spiels, wird zur tragischen Figur. Er erreicht bei starkem Wind den am weitesten weg hängenden Geldsack nicht. 4.000 von 8.000 Euro sind weg. Der Jackpot sinkt auf 54.000 Euro. Der gefallene Held, der sich selbst für Superman hielt, ist am Boden zerstört. "Ich bin nur die Frau von Superman", so sein Fazit. Gerade als man so etwas wie Sympathie für den simplen Superheldenimitator entwickelt, reißt er alles wieder ein. "Es war, als ob dir jemand sagt 'ein anderer war besser im Bett als du'".

Am Abend bricht Gigi die vermeintliche Harmonie zwischen den Paaren. Er schlägt seiner Michelle aus Versehen den Ellenbogen auf die Nase. Gefährlich, schließlich ist die Nase laut Michelle erst vier Wochen alt.

Die Macher heizen die emotionale Lage weiter an. Überraschend müssen die Stars eine Art "Wahrheit oder Pflicht" spielen - nur ohne Pflicht. Auf die Frage nach ihren Sexpartnern antwortet Michelle mit drei, Gigi besteht auf vier: "Wenn der Penis in der Vagina war, zählt das". Der durch den Nasenstüber begonnene Streit des Paars eskaliert. Michelle wirft Gigi vor, sie "Millionen Mal" betrogen zu haben: "Du bist die größte Hure Deutschlands", giftet sie. Sie will nicht mehr dieselbe Luft atmen wie der Mann, mit dem sie kurz zuvor noch eine Badewanne teilte. "Das ist die ekligste, toxischste Hassliebe überhaupt".