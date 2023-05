Dystopien, Royal-Glamour und Zombies: Der Serien-Mai hat eine bunte Auswahl an Genres zu bieten. Das sind die Highlights des Monats.

Der Mai hat begonnen und mit ihm starten wieder eine Menge neuer Serien bei den Streamingdiensten. Während viele "Bridgerton"-Fans auf das Spin-off "Queen Charlotte" warten, freuen sich "Fear the Walking Dead"-Fans auf die letzte Staffel des Serien-Hits. Das und vieles mehr haben Disney+, Netflix und Co. im Mai zu bieten.

Disney+

Der Streamingdienst Disney+ hält für den 2. Mai die Premiere der bewegenden, biographischen Dramaserie "Ein Funken Hoffnung - Anne Franks Helferin" (Originaltitel: "A Small Light") bereit. Die US-amerikanische Produktion erzählt in zwei Teilen die Geschichte der österreichisch-niederländischen Widerstandskämpferin Miep Gies (Bel Powley, 31), die zwischen 1942 und 1944 das jüdische Mädchen Anne Frank (Billie Boulet) in Amsterdam vor den Nationalsozialisten versteckt hielt. Neben den Ereignissen rund um Frank und ihren Vater Otto (Liev Schreiber, 55) geht es auch um die Schicksale anderer "Untergetauchten", die bei Gies Schutz suchten.

Netflix

Für Fans des "Bridgerton"-Universums hat das lange Warten endlich ein Ende. Am 4. Mai erscheinen sechs Episoden von "Queen Charlotte: A Bridgerton Story". Das Prequel-Spin-off des Streaminghits wurde erneut von "Grey's Anatomy"-Schafferin Shonda Rhimes (53) kreiert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die junge Queen Charlotte (India Amarteifio, 21), ihre Liebesgeschichte und ihr Aufstieg zu Ruhm und Reichtum. Die Serie spielt zudem in zwei verschiedenen Zeitebenen, so sieht man auch die ältere Queen Charlotte (Golda Rosheuvel, 52) wieder.

Südkorea liefert nach dem Erfolg von "Squid Game" am 12. Mai erneut eine spannende Dystopie. In "Black Knight" geht es um eine Zukunft, in der die Luftverschmutzung so schlimm ist, dass Menschen nur noch mit Atemmasken ins Freie gehen können. Reiche Leute verlassen sich in dieser Welt auf Lieferdienste. Als der Kurier 5-8 (Kim Woo-bin, 33) eines Tages auf den Flüchtling Sa-wol (Kang You-seok, 28) trifft, ändert sich sein Leben schlagartig.

Etwas für die Lachmuskeln ist hingegen "Fubar", das am 25. Mai mit acht Episoden startet. In der Hauptrolle ist Arnold Schwarzenegger (75) zu sehen. Seine Figur Luke und dessen Tochter Emma (Monica Barbaro, 32) stellen fest, dass sie beide heimlich für die CIA arbeiten. Für eine neue Mission müssen die zwei nun jedoch zusammenarbeiten: jede Menge Action, Spaß und Familiendrama ist garantiert!

Apple TV+

Nicht nur Netflix hat eine Zukunftsdystopie in petto: Auch Apple TV+ liefert mit "Silo" am 5. Mai eine Sci-Fi-Serie, die in einer bedrohlichen neuen Welt spielt. Die letzten 10.000 Menschen der Welt leben tief unter der Erde - im sogenannten Silo - um sich vor der toxischen Außenwelt zu schützen. Nach dem Mord an einer geliebten Person ist Ingenieurin Juliette (Rebecca Ferguson, 39) auf der Suche nach Antworten. Das Geheimnis, das sie enthüllt, wird jedoch zur Gefahr.

In einer platonischen Beziehung befinden sich Rose Byrne (43) und Seth Rogen (41) in "Platonic" von Apple TV+. Die Comedyserie startet am 24. Mai und erzählt die Geschichte von zwei ehemals besten Freunden. Nach einem Streit nähern sich die beiden langsam wieder an und merken dabei gar nicht, dass ihre Freundschaft immer intensiver wird. Wie sich die Beziehung entwickelt, wird in insgesamt zehn Episoden erzählt.

Amazon Prime Video

Mitte des Monats (15. Mai) zeigt Amazon Prime Video die achte und gleichzeitig letzte Staffel von "Fear the Walking Dead". Der erste Ableger der Kultserie "The Walking Dead" geht somit nach acht Jahren auf Sendung zu Ende. Der Trailer verspricht einen großen Zeitsprung. Sieben Jahre nach den Ereignissen aus Staffel sieben leben Madison, Morgan und Co. nun unter der PADRE-Herrschaft. Doch natürlich wird die Gruppe Widerstand leisten.

Ende Mai wird es bei Prime Video "fantastisch". Die deutsche Fantasy-Serie "Der Greif", die auf dem gleichnamigen Roman von Wolfgang (69) und Heike Hohlbein (68) basiert, startet am 24. Mai. Die Geschichte ist in den 90ern angesetzt und handelt von den drei Außenseitern Mark (Jeremias Meyer, 23), Memo (Zoran Pingel, 24) und Becky (Lea Drinda, 22), die in einer anderen Welt namens "Der schwarze Turm" gegen den weltenverschlingenden Greif kämpfen müssen.