Die neue Dating-Show "Rate my Date" verspricht Spaß und Spannung für die ganze Familie. Vor allem für die Familie der Kandidaten ...

Dating-Shows gibt es im deutschen TV so einige. Doch das neue Format "Rate my Date" (ab 24. April, 20:15 Uhr, Sat.1) scheint über das gewisse Etwas zu verfügen, das andere Shows nicht zu bieten haben. Der Clou des Formats besteht darin, dass nicht wie üblich nur die Kandidatinnen und Kandidaten Entscheidungen treffen müssen - sondern auch noch ihre Familie und Freunde ein Wörtchen mitzureden haben. Dass dies ein paar interessante Einblicke und Dialoge mit sich bringen wird, ist abzusehen.

Die Show

Moderator Ralf Schmitz (48) bringt das Grundprinzip seiner neuen Show folgendermaßen auf den Punkt: "Das Besondere an 'Rate my Date' ist, dass die Liebe immer gewinnt. Der Single wählt in jedem Fall sein tollstes Date. Aber nur, wenn Mama der gleichen Meinung ist, klappt es auch mit der gemeinsamen Traumreise."

Am Anfang jeder Sendung besteht die Aufgabe der Freunde und der Familie darin, die zehn Date-Koffer an die vorgestellten Kandidatinnen oder Kandidaten zu verteilen. Wie ihre Wahl ausfällt, bliebt dem Kandidaten dabei verborgen. Jeder dieser Koffer steht für ein Reiseziel, an dem das spätere Date stattfinden könnte. Der Wert dieser Reiseoptionen liegt nach Aussagen des Senders jeweils zwischen 1 und 25.000 Euro. Im Topf sei demnach alles zwischen einem "Stieleis an der Tanke" und einem "Traumurlaub auf den Seychellen".

Nach jeder Befragungsrunde wählt der ahnungslose Single eine Kandidatin aus, die - mit ihrem Date-Koffer und damit der entsprechenden Reiseoption - die Show verlassen muss. Bis zum Ende bleibt es spannend, wer das Herz des Singles gewinnt und wohin die Dating-Reise schließlich gehen wird.

Das passiert in der ersten Folge

Dating-Kandidat der ersten Folge ist der Koch Alex (27) aus Mannheim, der bei seiner Suche nach dem richtigen Date seine Mutter Mandy als Beraterin hinter sich weiß. Zudem kümmern sich seine besten Freunde um die anfängliche Verteilung der Date-Koffer an die Kandidatinnen.

Zur Auswahl stehen dabei laut Sat.1 unter anderem die Pyrotechnikerin Cherry, eine Biomedizin-Studentin namens Leyla, Projektmanagerin Lina oder auch die Bürokauffrau Jana Isabell. Wie der Sender verrät, ist sich Mutter Mandy von Anfang an sicher, welche Kandidatin die beste für ihren Sohnemann wäre. Ob sie Recht behält, wird sich im Laufe der Folge zeigen.

Der Moderator: Kuppelkönig Ralf Schmitz

Ralf Schmitz hat sich in den vergangenen zehn Jahren zum Datingshow-König des deutschen Fernsehens hochgekuppelt. Von 2013 bis 2021 moderierte er bei RTL das Erfolgsformat "Take me out" und wechselte dann zu Sat.1, wo er derzeit bereits die Datingshows "Voll verschossen" und "Paar Love" moderiert. Nach dem Start von "Rate my Date" wird das rheinische Improvisationstalent also mit drei Kuppelshows gleichzeitig jonglieren.

Sein Handwerk hat Schmitz von der Pike auf gelernt. Nach einer klassischen Schauspiel- und Tanzausbildung wirkte er mehrere Jahre im Ensemble des Impro-Theaters "Die Springmaus" in Bonn mit und wandte sich dann dem TV zu. Für seine Rolle in der Sketchcomedy-Serie "Die Dreisten Drei - Die Comedy-WG" wurde er 2003 auf Anhieb zum "Newcomer des Jahres" beim Deutschen Comedypreis gewählt. Neben weiteren Comedyformaten wie "Schillerstraße" oder "Hotel Zuhause: Bitte stören!" betätigte er sich auch als Schauspieler. So verkörperte er etwa in den "7 Zwerge"-Kinokomödien von Otto Waalkes den Zwerg Sunny.