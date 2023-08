Hier kommen alte und neue Techno-Fans zusammen: In diesem Jahr fand in Berlin zum zweiten Mal "Rave the Planet" statt, die Nachfolge-Veranstaltung der "Love Parade"

von Anastasia Trenkler Nackte Haut, Stahlketten und wummernde Beats: Die Generation Z hat den Techno für sich entdeckt. Unter dem Hashtag #ravetok wird die Clubkultur zum Internet-Trend. Vielen Alt-Ravern passt das überhaupt nicht.

Zwei junge Männer blicken durch die dunklen Gläser ihrer Sonnenbrillen in die Kamera. Der eine trägt einen schwarzen Ledermantel, der andere eine Lederhose. Sie tanzen zum Beat. "Different types of ravers" steht als Beschreibung in dem TikTok-Video. 18 Sekunden dauert der Clip, genügend Zeit, um vier Looks zu präsentieren, vier Tanzstile, vier "types of ravers" – Menschen also, die man so angeblich auf Techno-Partys trifft.

Ist ein Video vorbei, wird den Nutzern auf TikTok automatisch das nächste angezeigt. Und nach wenigen Sekunden wieder das nächste. So kann es stundenlang weitergehen, wenn der Algorithmus einmal verstanden hat, was der Person hinter dem Smartphone-Bildschirm gefällt. Die personalisierte Auswahl auf TikTok ist berüchtigt, die Vielfalt der Inhalte scheinbar unendlich. Für alles gibt es eine Nische, ob Kochen, Comedy, Rennsport, Astrologie. Oder eben Techno.

Der hat auf TikTok in den vergangenen Monaten besonders viele junge Menschen interessiert. Die Gen Z hat Techno zu einem Social-Media-Phänomen gemacht, einen Hype mit dem Namen #ravetok kreiert.