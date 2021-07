RTL will die Alltagshelden der Pandemie ehren. In einer Live-Show will sich der Sender unter anderem beim Pflegepersonal bedanken.

Die seit anderthalb Jahren andauernde Corona-Pandemie hat vor allen Dingen bestimmten Berufsgruppen viel abverlangt. Deshalb möchte der Privatsender RTL am 28. August Pfleger, medizinisches Personal, Sanitäter, Paketzusteller und Verkäufer in der Open-Air-Live-Show "RTL sagt danke" ehren.

"Danke an all diejenigen, die mit unermüdlichem Einsatz für die Schwächsten, aber auch für die ganze Gesellschaft da waren und da sind. Danke an alle, die dieses Land in Zeiten einer historischen Herausforderung am Laufen hielten und halten", heißt es in einer Mitteilung von RTL zu dem geplanten Event.

Zum Veranstaltungsort am Essener Baldeneysee sind vor allem Menschen eingeladen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Für die Live-Show kommen Prominente der deutschen Comedy-Szene zusammen. Comedians, wie Mario Barth (48), Paul Panzer (49), Mirja Boes (49), Oliver Pocher (43) und Atze Schröder (55) werden für Unterhaltung sorgen. Die Ehrlich Brothers sollen mit ihrem Programm die Masse verzaubern. Neben anderen musikalischen Auftritten wird der Musiker Bosse den Zuschauern live einheizen. Lola Weippert (25) und Daniel Hartwich (42) werden durch das Abendprogramm führen.

Alle Corona-Alltagshelden können sich für kostenlose Tickets zur Open-Air-Show bewerben. Die Zuschauer zu Hause können die Show am 28. August ab 20:15 Uhr live am Fernsehbildschirm mitverfolgen.