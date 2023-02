Am 10. Februar zeigen Promis wieder beim "RTL Turmspringen" ihr Können. Durch Trainingsunfälle lichtete sich das Teilnehmerfeld bereits ...

Das "RTL Turmspringen" (auch bei RTL+) geht am 10. Februar um 20:15 Uhr in die nächste Runde. Dabei wagen zahlreiche Promis den Sprung ins kalte Wasser. Gerade erst aus dem Dschungel gekommen sind Gigi Birofio (23) und seine "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Mitcamperin Jolina Mennen (30). Die beiden kämpfen nun um einen Platz auf dem Treppchen beim Turmspringen - und sie sind nicht die einzigen Vertreter aus der Reality-TV-Branche.

Überschattet wird die Show bereits im Vorfeld von einigen Trainingsverletzungen, die bereits zu zwei fixen Absagen führten. Die Teilnahme eines weiteren Stars steht aktuell auf der Kippe.

Mit dabei ist in jedem Fall Calvin Kleinen (30), der sich mithilfe von Formaten wie "Temptation Island" und "Temptation Island V.I.P" einen Namen gemacht hat. Auch Samira Klampfl und ihr Partner Serkan Yavuz treten an. Die beiden haben sich bei "Bachelor in Paradise" kennen und lieben gelernt. Sie sind inzwischen zusammen Eltern geworden.

Die ehemaligen "Love Island"-Kandidaten Adriano Salvaggio und Tobias Wegener konnten ihr Liebesglück bisher zwar noch nicht finden, doch testen sie sich jetzt ebenfalls im kühlen Nass. Die ehemalige Princess Charming Irina Schlauch (32) wagt ebenfalls den Sprung, genauso wie Lars Tönsfeuerborn, der die erste Staffel von "Prince Charming" gewonnen hat. Marc Terenzi (44), der 2017 die Dschungelkrone gewann, ist ebenfalls mit von der Partie.

Der nassen Herausforderung stellen sich außerdem die "Ninja Warrior"-Kandidaten Arleen Schüßler und Simon Brunner, Sängerin Céline Denefleh (30), der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen (35), die Moderatorinnen Janique Johnson und Laura Dahm (37), Lucy Diakovska (46) und Nadja Benaissa (40) von den No Angels sowie die "GZSZ"-Schauspieler Thomas Drechsel (36) und Timur Ülker (33).

Diese Stars verletzten sich im Training

Nicht dabei sein können Vanessa Mariposa (30) und Kevin Kuske (44). Beide mussten nach Trainingsunfällen ihre Teilnahme absagen. Das österreichische Fitness-Model Mariposa, bekannt durch ihre Teilnahme am "Sommerhaus der Stars", verletzte sich an der Brust. Bei ihr bestehe derzeit der Verdacht, dass eines ihrer Implantate beim Sprung ins Becken geplatzt sein könnte, bestätigte sie im Rahmen des Formats "The Real Life - #NoFilter" (bei RTL+). Der ehemalige Bob-Weltmeister Kuske kann ebenso nicht dabei sein. Der Ex-Sportler riss sich bereits vor einigen Wochen Sehnen in der Schulter und steht unmittelbar vor einer Operation.

Wie die "Bild"-Zeitung außerdem berichtet, wackelt derzeit zudem der Start von "Let's Dance"-Gewinner René Casselly (26). Er habe sich beim Training am Trommelfell verletzt, eine Teilnahme im Finale werde derzeit geprüft, heißt es in dem Bericht. Ein Arzt müsse nun entscheiden, ob ein Sprung vom Zehn-Meter-Brett zu verantworten ist. Die Chancen stünden aber eher schlecht.

Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen (39) wird die Show mit Laura Wontorra (33) und Frank Buschmann (58) moderieren.