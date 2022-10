Die ersten "RTL Wasserspiele" haben einen Gewinner: Reality-Star Benjamin Melzer darf die erste "Goldene Badekappe" mit nach Hause nehmen.

Die ersten "RTL Wasserspiele" haben einen Gewinner! In der Premierenausgabe der neuen Promi-Spielshow am Samstagabend (22. Oktober) auf RTL durfte Model und Reality-Star Benjamin Melzer (35) die erste "Goldene Badekappe" mit nach Hause nehmen.

Kopf-an-Kopf-Rennen im Finale

Insgesamt acht Promis stellten sich in dem Format verschiedenen nassen Herausforderungen in der Wasserwelt "Rulantica" des Europa-Parks in Rust. In den ersten sieben Runden setzten sich Melzer, Sportler Mathias Mester (36) und Musiker Marc Terenzi (44) gegen Moderatorin Lola Weippert (26), Model Larissa Marolt (30), Dschungelkönig Filip Pavlovic (28), "Princess Charming" Hanna Sökeland (28) und Tänzerin Ekaterina Leonova (35) durch. Im Finale lieferte sich Melzer dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Mester und Terenzi - und balancierte am Ende etwas schneller als seine beiden Mitstreiter über einen rutschigen Holzstamm.

Laura Wontorra (33) und Jan Köppen (39) führten als Moderations-Duo durch die neue Spielshow. Comedian Oliver Pocher (44) wurde als Bademeister eine besondere Aufgabe zuteil.