Zum ersten Mal im Free-TV: Sat.1 zeigt das Reunion-Special "Rückkehr nach Hogwarts: 20 Jahre Harry Potter".

"Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter" kommt erstmals ins Free-TV. Sat.1 zeigt das Reunion-Special der erfolgreichen Zauber-Saga am 26. August 2023. Die Doku läuft am Samstag zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Das gab der Privatsender am Freitag bekannt.

"Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", so der Originaltitel des Specials, entstand zum 20. Geburtstag der ersten Verfilmung der Romanreihe von Joanne K. Rowling (58). "Harry Potter und der Stein der Weisen" startete im November 2001 in den Kinos.

Am 1. Januar 2022 war die Jubiläumsdoku erstmals beim US-Streamingdienst HBO Max zu sehen. Ihren Deutschlandstart hatte sie am selben Tag im Pay-TV, bei Sky und Sky Ticket.

"Rückkehr nach Hogwarts": Darum geht es in der "Harry Potter"-Doku

In "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter" erinnern sich die Stars der Filme an die Entstehung der Reihe. Daniel Radcliffe (34), Emma Watson (33) und Rupert Grint (34) treffen sich etwa am Set der Zauberschule Hogwarts und schwelgen in Erinnerungen.

Auch Regisseure wie Chris Columbus (64), der die ersten beiden Filme inszenierte, kommen zu Wort. Zwischen den Interviews werden immer wieder Filmszenen und Aufnahmen von hinter den Kulissen gezeigt.

Sat.1 zeigt weitere Doku im Anschluss

Direkt nach "Rückkehr nach Hogwarts" sendet Sat.1 eine weitere Doku aus dem "Harry Potter"-Universum. Um 22:30 läuft "Phantastische Harry Potter Momente - Das große SAT.1 Spezial". Das Format lässt die 33 besten Momente rund um den Zauberlehrling Revue passieren. Die Doku feierte ihre Premiere bereits 2019 und war seitdem öfter als Wiederholung zu sehen.