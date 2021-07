Details zum Inhalt von "And Just Like That..." sollen enthüllt sein. Und die bedeuten nichts Gutes für Carrie und Mr. Big. Achtung, Spoiler!

Der Dreh zum Spin-off der Serie "Sex and the City" läuft bereits. Nun sollen auch erste Details aus dem Skript durchgesickert sein. Für Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56) und Mr. Big (Chris Noth, 66) könnte es in "And Just Like That..." laut "Page Six" ein großes Drama geben. Achtung, Spoiler! Wie die Promiseite der "New York Post" unter Berufung auf Drehbuchdetails berichtet, scheinen sich Carrie und ihr Ehemann getrennt zu haben.

Die beiden haben in "Sex and the City - Der Film" (2008) geheiratet. In "And Just Like That..." soll es zwischen Carrie - inzwischen in ihren 50ern und Podcast-Moderatorin - und Mr. Big Probleme geben. Die Trennung verläuft laut "Page Six" angeblich nicht ganz friedlich...

Dritte Ex-Frau?

In einer Szene, über die "Page Six" berichtet, trifft sich Carrie mit ihren Freunden Stanford Blatch (Willie Garson, 57), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 55) und Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis, 56). In dem Gespräch bezeichnet sich Bradshaw dem Bericht zufolge angeblich als "eine der Ehefrauen, um die er sich gekümmert hat". Mr. Big war bereits zweimal verheiratet, bevor er Carrie das Jawort gab.

Was wirklich zwischen Carrie und Mr. Big in "And Just Like That..."passiert, werden die Fans wohl erst nächstes Jahr erfahren. Dann soll die Serie beim US-Streamingdienst HBO Max zu sehen sein. Vor wenigen Tagen haben die Dreharbeiten begonnen. Kim Cattrall (64, Samantha Jones) wird zwar nicht zurückkehren, die "Sex and the City"-Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon werden aber wieder für Wirbel sorgen. Parker hat zudem gerade vier neue Charaktere vorgestellt, die in der Serie ebenfalls eine Rolle spielen werden.

Bei Instagram postete sie vier Bilder, die zumindest schon einmal die Schauspielerinnen zeigen und die Namen der Figuren verraten, die sie verkörpern werden. Sara Ramírez (45), bekannt aus "Grey's Anatomy", wird die Figur Che Diaz spielen, was allerdings im Mai bereits bekannt wurde. Die weiteren Fotos stammen von Nicole Ari Parker (50), Karen Pittman (35) und Sarita Choudhury (54), die die Charaktere Lisa Todd Wexley, Dr. Nya Wallace und Seema Patel darstellen werden.