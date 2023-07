Tobin Bell verkörpert in "Saw X" erneut den mörderischen John Kramer, auch bekannt als Jigsaw.

Mit "Saw X" soll die langlebige Filmreihe zurück in die Erfolgsspur finden. Der erste Trailer zeigt jetzt die Rückkehr von Killer Jigsaw.

Am 30. November erscheint "Saw X" in den deutschen Kinos. Der mittlerweile zehnte Teil der langlebigen Horrorfilm-Reihe bringt ein Wiedersehen mit dem ikonischen Killer Jigsaw, der erneut von Tobin Bell (80) verkörpert wird. Zwar ist John Kramer im "Saw"-Universum eigentlich seit Teil drei aus dem Jahr 2006 verstorben, doch da der neue, zehnte Teil chronologisch zwischen "Saw" (2004) und "Saw II" (2005) spielt, ist eine Rückkehr möglich. Ein erster Trailer stimmt nun auf den kommenden Folter-Horrorfilm ein.

Darum geht es in "Saw X"

John Kramer (Bell) ist todkrank. In der Hoffnung auf eine Wunderheilung seines Krebsleidens begibt er sich nach Mexiko. Die dort angebotene experimentelle Krebs-Therapie stellt sich jedoch als ein Betrug heraus. Jigsaw entschließt sich, ein weiteres, grausames Spiel mit den Verantwortlichen hinter dem Schwindel zu beginnen.

"Saw X" wird inszeniert von Filmemacher Kevin Greutert (58), der zuvor bereits bei "Saw VI" und "Saw VII - Vollendung" auf dem Regiestuhl Platz genommen hatte. Mit der aus "Saw 1-6" bekannten Darstellerin Shawnee Smith (54) können sich Horrorfans zudem auf ein weiteres vertrautes Gesicht aus der langen Geschichte des Franchises freuen. Sie verkörpert erneut die äußerst gefährliche Amanda Young.