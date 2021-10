Olivia Jones vs. Katja Burkard: Im November duellieren sich die Dragqueen und die Moderatorin bei "Schlag den Star".

Ein auf den ersten Blick etwas ungleiches Duell scheint es am Samstag, den 27. November, bei der ProSieben-Gameshow "Schlag den Star" zu geben: Wie der Sender bekannt gab, werden sich ab 20:15 Uhr die Dragqueen-Ikone Olivia Jones (51) und die Moderatorin Katja Burkard (56) duellieren. Das "Punkt 12"-Gesicht scheint im Vorfeld bereits siegessicher: "Im Dschungel wurde sie Zweite - daher weiß sie, wie sich das anfühlt", so Burkard.

"Punkt 12 bin ich mit dir fertig!"

Doch auch Olivia Jones steht ihrer Gegnerin in Sachen Selbstsicherheit und Schlagfertigkeit in nichts nach: "Katja, gegen mich wirst du ganz schön blass aussehen. Punkt 12 bin ich mit dir fertig!" Die beiden treten in bis zu 15 Runden in direkten Duellen gegeneinander an. Die Gewinnerin erhält 100.000 Euro Siegprämie. Wie gewohnt führt der Moderator Elton (50) durch die Sendung, die Spiele werden kommentiert von Ron Ringguth (55).

In der bislang letzten Show am 18. September traten der Handball-Torwart Silvio Heinevetter (37) und der Tennis-Profi Alexander Zverev (24) gegeneinander an. Das Duell entschied am Ende Heinevetter mit 73:18 Punkten klar für sich.