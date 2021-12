Ruth Moschner ist die Gewinnerin der neuen Folge "Schlag den Star". Die Moderatorin besiegte Sternekoch Alexander Herrmann, der sich den einen oder anderen Fauxpas leistete.

"Du bist ein richtiges Schnitzel! Und was macht man mit Schnitzeln? Richtig, man haut sie in die Pfanne!" Ruth Moschner hatte es schon angekündigt, was sie mit ihrem Gegner Alexander Herrmann vorhat. Und das hat sie auch umgesetzt: Die Moderatorin hat am Samstagabend die ProSieben-Show "Schlag den Star" gegen den Spitzenkoch gewonnen. Am Ende sicherte sie sich die Siegprämie von 100.000 Euro.

"Schlag den Star": Alexander Herrmann beleidigt Jette Joop

Moschner und Herrmann duellierten sich in Spielen wie "Musikvideos erkennen" oder "Friss die Hälfte", bei dem die Kontrahenten von weihnachtlichen Lebensmitteln möglichst exakt die Hälfte verspeisen sollten. Bei der Aufgabe "Vater-Mutter-Kind" ging es darum, Promi-Kinder den passenden Eltern zuzuordnen. Dabei redete sich der 50-Jährige um Kopf und Kragen.

Als ein Foto von Designerin Jette Joop eingeblendet wurde, sagte der Koch: "Die hat aber im Original viel mehr Falten mittlerweile! Das ist Jette, oder? Also, die schaut nicht mehr so aus. Das Bild ist 20 Jahre alt. Ich will niemandem zu nahe treten." Prompt versuchte Herrmann, seinen Fauxpas wieder gutzumachen. "Jette, ich grüße Sie ganz herzlich, wir kennen uns nicht. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal entschuldigen für diesen Ausraster. Aber das ist ein sehr schönes Bild aus Ihrer Historie!", sagte Herrmann.

Auch sonst fiel der Bayer durch allerhand unpassende Kommentare auf. Er beschwerte sich über die Regeln oder fühlte sich ungerecht behandelt. "Rede nicht so viel. Streng dich jetzt mal an. Konzentriere dich!", fuhr ihn Moderator Elton in einer Szene an. Genützt hat es nichts.

Bei Spiel 14 verwandelte Moschner ihren "Matchball" und ging als Siegerin des Abends hervor. Nach ihrem Triumph schrieb die 45-Jährige auf Instagram: "Was für ein Abend! Danke Dir, lieber Alexander Herrmann, dass Du so ein fairer und großartiger Gegner auf Augenhöhe warst. Mit Ihnen battle ich mich am liebsten! Nächstes Mal dann besser in Deiner Muttersprache."