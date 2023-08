Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht duellierten sich bei "Schlag den Star". Letzterer gewann - auch zur Freude seiner Begleitung.

In der jüngsten "Schlag den Star"-Ausgabe (19. August, ProSieben) standen sich die Filmstars und langjährigen Freunde Heiner Lauterbach (70, "Enkel für Fortgeschrittene") und Uwe Ochsenknecht (67, "Familie Bundschuh") gegenüber.

Sieger stand um 1:40 Uhr fest

Nach einem bunten Mix aus 15 Action-, Wissens- und Geschicklichkeitsspielen gab der Punktestand (60:60) in der Live-Show keinen Sieger her. Erst nach dem Entscheidungsspiel "Becherhüpfen" - ein Pappbecher musste von der Tischkante in einen anderen Becher bugsiert werden - war am Sonntagmorgen um 1:40 Uhr klar, dass der Wahlmallorquiner Uwe Ochsenknecht das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen durfte.

Dieses Herzschlagfinale freute auch die Begleitpersonen des Schauspielers. Sein Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (31) und dessen Verlobte, Rennfahrerin Laura Marie Geissler (25), waren eigens nach Köln gereist, wie der 31-Jährige auf Instagram zeigte. In einer weiteren Story war zu sehen, wie sich die 25-Jährige staunend im Studio umblickte. Nach dem Finale hieß es dann nur noch "Yeeeeess".

Verlobung und Hochzeitstag

Doch es gab noch mehr zu feiern: "One year - no matter what they say" (Dt. "Ein Jahr - egal, was sie sagen"), schrieb Jimi Blue Ochsenknecht zu einem Blumenstrauß und einer Verlobungsringzeichnung. Damit bezog er sich auf die Verlobung, die er und seine Freundin vor einem Jahr am Rande der Hochzeit seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (23) mit Nino Sifkovits feierten.

Apropos, auch Cheyenne und Nino feierten ihren Hochzeitstag erst in einem Panasian Dinner Club in Graz und dann in einer Partylocation. Neben Freunden war auch ihr Bruder, Schauspieler Wilson Gonzales Ochsenknecht (33, "Das Boot"), am Start. Ihren Papa vergaßen sie darüber aber nicht. "Yessssss!!!!!", kommentierte die 23-Jährige einen kurzen "Schlag den Star"-Clip.