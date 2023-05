Florian Silbereisen wird bei seinem "Schlagerboom Open Air" viele Stargäste begrüßen. Ein Musikduo sorgt für eine große Überraschung.

Mit dem "Schlagerboom Open Air" in Kitzbühel steht diesen Sommer ein spektakuläres Musikevent an, das Fans auch live im Fernsehen mitverfolgen können. Florian Silbereisen (41) wird am 1. Juli durch die Eurovisionshow im Stadion führen - und die Crème de la Crème der deutschsprachigen Schlagerszene auf der Bühne begrüßen. Mit Blick auf die Gästeliste sorgt vor allem ein Duo für eine große Überraschung ...

Al Bano (79) und Romina Power (71) "werden bei Florian Silbereisen in der Stadionshow in Kitzbühel endlich wieder gemeinsam ihre ganz großen Hits singen", heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters Semmel Concerts. Dabei hatte der italienische Sänger 2018 nach Jahrzehnten im Showgeschäft seinen Rücktritt von der Bühne bekannt gegeben und sich zusammen mit seiner Romina bei einem letzten TV-Auftritt in der Silbereisen-Show "Schlagerchampions" verabschiedet. Jetzt kehren sie noch einmal als Duo Al Bano & Romina Power auf die Bühne zurück.

Ein Weltstar ist dabei

Darüber hinaus wird Silbereisen mit Anastacia (54) einen weiteren Weltstar auf seiner Bühne in Österreich begrüßen. Weitere Promigäste sind Andreas Gabalier (38), Howard Carpendale (77) und DJ Ötzi (52). Aber auch Beatrice Egli (34), Vicky Leandros (70), Andy Borg (62), Michelle (51), Mireille Mathieu (76), Ross Antony (48), Melissa Naschenweng (32) und Mark Keller (58) werden einige Songs zum Besten geben.

Das "Schlagerboom Open Air" wird am 1. Juli ab 20:15 Uhr live in der ARD und im ORF übertragen.