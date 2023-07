"Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow" mit Moderator Florian Silbereisen steigt am Samstag live in Kitzbühel.

Florian Silbereisen präsentiert "Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich" am Samstag live aus Kitzbühel. Alle Infos.

Moderator und Musiker Florian Silbereisen (41) präsentiert am Samstag (1. Juli) den ersten Open-Air-Ableger seiner TV-Show-Reihe "Schlagerbooom". Ort des Geschehens für das Live-Spektakel ist das Tennisstadion im berühmten Tiroler Bergort Kitzbühel.

"Es ist eher klein mit steilen Rängen, das macht eine ganz besondere Stimmung. Ich bin wirklich gespannt, wie es dann ist, wenn wir da drinnen richtig Gas geben", sagte der Gastgeber laut "Tiroler Tageszeitung" in der Pressekonferenz Anfang Juni. Seit ihrem Auftakt im Jahr 2016 findet die Show-Reihe regelmäßig in der großen Dortmunder Westfalenhalle statt. "Das wird ein einzigartiges Erlebnis", zeigte sich Silbereisen dennoch vom neuen, zusätzlichen Veranstaltungsort überzeugt.

Wer kommt zu "Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow" in Österreich?

Erste Stargäste für das Schlagerevent hatte der Moderator damals auch schon angekündigt. Demnach wird es eine Weltpremiere geben: Sängerin Anastacia (54) soll ihre Version von "An Tagen wie diesen" von den Toten Hosen erstmals live singen. Zudem werden Al Bano (80) und Romina Power (71) ihre großen Hits singen. Auch Beatrice Egli (34), Vicky Leandros (70), Andy Borg (62), Ross Antony (48), Melissa Naschenweng (32) und die frisch verliebte Michelle (51) sollen bei dem Open Air auf der Bühne stehen.

Als weiteres musikalisches Highlight ist einer eingeladen, den man als Schauspieler aus der Region kennt: "Bergdoktor"-Star Mark Keller (58). Zu Gast sein werden auch Andreas Gabalier (38), Howard Carpendale (77), Andy Borg (62), DJ Ötzi (52) und Daniela Katzenberger (36).

Die Katze performt ihren Solo-Song "So bin ich und so bleib ich"

Letztere machte sich am Donnerstag (29. Juni) auf den Weg. "Sind dann mal weg", schrieb sie zu einem Foto von sich mit Koffer, pinker Jacke und schicker Cateye-Sonnenbrille auf Instagram. Am Vorabend wurde in ihrer Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (mittwochs, 20:15 Uhr, RTLzwei) gezeigt, wie sie in Köln ihren ersten Solo-Song "So bin ich und so bleib ich" - Ohrwurmgarantie! - eingesungen hat. Vor dem Treffen mit Musikproduzent Christian Geller (48) plagten sie allerdings große Selbstzweifel. "Mit meinem Gesicht oder mit meinem Körper kann ich ja alles faken [...] Aber, wenn du am Mikrofon stehst, dann hören dich die Leute nur. Da kann ich nichts mit meiner Mimik oder meinen Brüsten ausrichten", gab die Kult-Blondine in der Sendung ihre Sorgen preis.

Während die Katze als noch am Anfang ihrer Musikkarriere steht, läutet die französische Sängerin Mireille Mathieu (76) so langsam das Finale ein. Am 1. Juli nimmt sie schon mal Anlauf für ihre anstehenden Deutschland-Auftritte im Rahmen ihrer Abschiedstournee. In Kitzbühel werden sie und Gastgeber Silbereisen das Duett "Goodbye my Love, Goodbye" singen. "Florian ist mir ein treuer, loyaler und sehr warmherziger Freund", sagte sie vorab der "Bild"-Zeitung.

Weitere Stargäste

Vor einer Woche verriet der bayerische Moderator fast nebenbei noch zwei weitere Stargäste. In einem Instagram-Video, das ihn beim Fitnesstraining zeigt, sagte Silbereisen: "Ich kann euch verraten, auch Ben Zucker wird mit von der Partie sein, genauso wie Deutschlands erfolgreichste Girlgroup, die No Angels werden das Stadion ebenfalls zum Beben bringen", zeigte er sich vorfreudig.

"Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow" wird am 1. Juli ab 20:15 Uhr live in der ARD und im ORF ausgestrahlt. Im Stadion dabei sein werden 6.000 Schlagerfans rund um die 360-Grad-Bühne. "Das wird die TV-Open-Air-Show des Jahres!", freut sich der Sender.