Zum 14. Mal ist Vera Int-Veen für "Schwiegertochter gesucht" als Liebesbotin im Einsatz. Diese Single-Männer suchen die große Liebe.

Vera Int-Veen (53) unterstützt erneut Single-Männer bei der Liebessuche. Die Moderatorin präsentiert ab dem 10. August (20:15 Uhr bei RTL oder via TVNow) die 14. Staffel "Schwiegertochter gesucht". Bei der Suche nach der richtigen Partnerin werden die Mütter der Söhne wieder ein Wörtchen mitreden. Diese Mutter-Sohn-Duos sind mit dabei.

Gerhard (37) arbeitet nebenberuflich als Hochzeitsredner. Gemeinsam mit Mama Karin (63) will der Oberbayer nun seine eigene Traumfrau finden. Maik (40) stammt von der Insel Rügen, mit Mutter Brigitte (61) will er die Richtige finden und endlich eine eigene Familie gründen. Westfale und Profisport-Tänzer Nico (24) erhält in der Suche nach dem Richtigen Unterstützung von Mutter Susanne (49) und Stiefvater Jörg (54).

Brüder-Paar will die große Liebe finden

Ben (23), ein Koch aus Luxemburg, und sein Bruder Mike (29) werden mit Mutter Mireille (54) potenzielle Partnerinnen kennenlernen. Die Gastronomen hatten bisher Schwierigkeiten, aufgrund ihres arbeitsintensiven Jobs auf Liebessuche zu gehen, wie sie im RTL-Interview verraten. "Meine Traumfrau sollte ein schönes und sympathisches Lächeln haben, spontan und unternehmungslustig sein. Wichtig ist mir vor allem, dass sie lebenslustig ist", stellt Christian (47) aus Niederbayern klar. Der Vorabeiter und Tennistrainer ist Vater von zwei erwachsenen Söhnen, seine beiden Ehen scheiterten, sodass er nun mit Mutter Veronika (70) die Richtige finden will."Ich habe Angst, dass er allein bleibt und hätte doch so gerne ein Enkelkind von ihm. Ich würde es schön finden, wenn er eine liebevolle und aufrichtige Frau findet - vielleicht eine Frau, die auch gerne singt", erklärt Marianne (68) über ihren Sohn Tobias (45), ein Hobbysänger aus dem Münsterland. Arne (41) aus Oberbayern, der in seiner Freizeit gerne tanzt, wünscht sich eine Frau, die ordentlich Schwung in sein Leben bringt. Der Servicetechniker hat bei der Suche Mama Erika (75) und Papa Dieter (78) an seiner Seite.

"Kleine Frauen finde ich niedlich. Meine Traumfrau sollte auch ordentlich sein und einen guten Charakter haben", verrät Kaufmann im Außendienst und Fußballtrainer Nic (26) aus Berlin. Mama Jacqueline (51) ist sich sicher: "Er hat sein Herz am rechten Fleck und ist, auch wenn er es nicht zugeben möchte, schüchtern. Deshalb möchte ich ihn nun auch bei der Suche nach einer Frau unterstützen."

Wer wird am Ende Glück in der Liebe haben? Das große "Schwiegertochter gesucht"-Finale zeigt der Sender am 21. September um 20:15 Uhr.