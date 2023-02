Fans der RTL-Sendung "Schwiegertochter gesucht" können aufatmen: Der Sender kündigt eine neue Staffel an.

Die beliebte RTL-Sendung "Schwiegertochter gesucht" geht voraussichtlich ohne Vera Int-Veen (55) in eine neue Runde. Der Kölner Sender stellt auf seiner Homepage bereits die ersten Kandidatinnen und Kandidaten vor. Wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden und wer in die Fußstapfen von Vera Int-Veen treten wird, ist noch nicht bekannt. "Das werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben", erklärte der Sender auf Anfrage von spot on news.

Abschied von Vera Int-Veen

Von 2007 bis 2021 moderierte Int-Veen "Schwiegertochter gesucht". Im März 2022 gab die Moderatorin überraschend das Ende ihrer TV-Karriere bekannt. "Ja, ich höre mit Fernsehen auf", erklärte sie auf Instagram. Über die Zukunft ihrer Erfolgssendung spekulierte sie: "Ich denke, RTL macht ein Jahr Pause, dann kann die Sendung nächstes Jahr vielleicht jemand anderes moderieren."

"Über die Zukunft von 'Schwiegertochter gesucht' ist noch nicht entschieden", teilte der Sender daraufhin mit. Man befand sich demnach in "Gesprächen mit der Produktionsfirma Warner". Nun scheint offenbar eine Entscheidung zugunsten der Sendung gefällt worden zu sein.

Mutter-Tochter-Duo auf der Suche nach der Liebe

Einen ersten Blick auf die neuen Söhne und Töchter gibt es seit dem heutigen Freitag auf der RTL-Website zu sehen. Auch ein Mutter-Tochter-Duo wird es demnach in der neuen Staffel geben. Claudia (31) und ihre Mutter Maria (60+) wollen gemeinsam den Partner fürs Leben finden. Interessierte können sich ab sofort für ihre Favoriten bewerben.