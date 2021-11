Die vierte Staffel der Makler-Serie "Selling Sunset" steht in den Startlöchern. Was erwartet die Zuschauer in den neuen Folgen?

Die vierte Staffel "Selling Sunset" startet am 24. November bei Netflix. Die beliebte Makler-Serie hält nicht nur wieder Traum-Immobilien bereit, sondern sorgt für jede Menge Drama und persönliche Fehden.

"Selling Sunset": Darum geht's

In "Selling Sunset" werden die Mitarbeiterinnen der Zwillingsbrüder Jason und Brett Oppenheim (44) in den Hollywood Hills und am Sunset Strip begleitet. Doch der Verkauf von Luxus-Anwesen spielt in der Serie beinahe eine Nebenrolle. Die Damen der Oppenheim Group sorgen vielmehr mit ihrem aufregenden Privatleben für die Highlights in der Reality-Show. Denn zu den Daten wie Größe, Kaufpreis oder Schlafzimmeranzahl geben die Maklerinnen auch Auskunft über die üppigen Provisionen, die sie bei erfolgreichem Verkauf verdienen. So lassen es sich auch sie gut gehen und besuchen die schicksten Restaurants der Stadt, feiern in den teuersten Clubs und erzählen von ihren Reisen um die Welt. Zu den Damen, die mit viel Charme potenzielle Kunden durch die Häuser führen, gehören Chrishell Stause (40), Heather Rae Young (34) und Christine Quinn (32).

Wie wurden die Fans in Staffel drei zurückgelassen? In den Episoden rückte Stause und ihr Ehe-Aus in den Mittelpunkt. Die Maklerin teilte dabei wiederholt gegen ihren Ex-Mann und "This Is Us"-Star Justin Hartley (44) aus. Nicht nur, dass ihre Kolleginnen die Nachricht aus einer "TMZ"-Meldung erfahren mussten, auch sie selbst habe erst 45 Minuten vor Hartleys Einreichen der Scheidung von ihrem Ehe-Aus im November 2019 erfahren. Stause wurde durch die Trennungsphase bis zu ihrem Umzug in eine neue Wohnung begleitet. Am Ende der Staffel zog sie sich dorthin zurück, als sie auf der pompösen Hochzeit von Christine zu oft von ihren Kolleginnen auf ihre Scheidung angesprochen wurde.

Staffel vier mit Neuzugängen

Die Oppenheim Group wird zwei neue Maklerinnen in der vierten Staffel begrüßen: Schauspielerin Vanessa Villela (43) und Unternehmerin Emma Hernan wollen sich im Immobilienmarkt etablieren. Derweil hat Maklerin Davina Potratz bei einer anderen Firma angeheuert und Brett Oppenheim hat seine eigene Maklerfirma Oppenheim Real Estate gegründet. Maya Vander ist nach Miami gezogen und reist nur für wichtige Klienten an.

Im Trailer ist der wohl größte Konflikt der Staffel bereits zu erahnen. Emma Hernan datete einen Ex-Partner von Christine Quinn. Letztere muss nach ihrer Schwangerschaft um den Platz in der Oppenheim Group kämpfen und wird ausgerechnet von Emma "ersetzt", die bereits zuvor für die Oppenheim-Brüder gearbeitet hat. Zudem sollen Chrishell Stauses Hauskauf, Heather Rae Youngs Verlobung mit Tarek El Moussa (40) und Amanza Smiths Sorgerechtskampf in den neuen Episoden zum Thema werden. Keine Einblicke bekommen die Fans laut "Cosmopolitan UK" in die Beziehung von Chrishell Stause und Jason Oppenheim. Das Paar machte seine Beziehung im Juli öffentlich, die Dreharbeiten zur vierten Staffel fanden im März statt.

Die Fans können sich bereits jetzt auf weitere Folgen freuen. Zum einen wurde eine fünfte Staffel bereits in Aussicht gestellt, zum anderen wird es ein Spin-off geben. Die neue Serie wird die Geschehnisse im neuen Büro von Jason Oppenheim in Orange County verfolgen. Dabei werden die Maklerinnen Alexandra Hall, Austin Victoria und Brandi Marshall begleitet. Ob weitere "Selling Sunset"-Stars zu sehen sein werden, ist laut "Variety" noch nicht bekannt. Zudem wird es einen weiteren Ableger "Selling Tampa" mit einer ganz neuen Gruppe von Maklerinnen um Sharelle Rosado (33) geben. Die Serie feiert bereits am 15. Dezember Premiere.