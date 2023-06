© RTL / 2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.

"Sex and the City"

"Sex and the City" Zwei Darstellerinnen sprachen für Carrie vor

Bevor Sarah Jessica Parker die Rolle der Carrie übernahm, sprachen zwei spätere "Sex and the City"-Kolleginnen für den Part vor.

Cynthia Nixon (57) als Miranda und Kristin Davis (58) als Charlotte prägen seit einem Vierteljahrhundert das "Sex and the City"-Franchise. Doch vor dem Start der Serie sprachen sie für einen anderen Part vor: Für die Hauptrolle der Carrie, der später an Sarah Jessica Parker (58) ging. Dies verrieten die Stars in einem Podcast zu "And Just Like That...", dem späten Sequel der Kultserie. Anlass war der 25. Geburtstag von "Sex and the City". Carrie und Co. gingen am 6. Juni 1998 erstmals in den USA auf Sendung.

"Nicht wirklich": Cynthia Nixon über ihr Vorsprechen als Carrie

"Ich habe vorgesprochen und sie sagten: 'Ja, nicht wirklich'", erinnert sich Cynthia Nixon im Podcast. Doch sie wollte unbedingt bei der Serie dabei sein, die mitten in New York gedreht wurde, was selten vorkomme. Sie fragte die Macher, ob die nicht eine andere Rolle für sie in "Sex and the City" haben.

So bekam sie schließlich den Part der Anwältin Miranda. Aber erst nach ein paar Monaten Wartezeit und nachdem ihr Agent die "SATC"-Verantwortlichen regelrecht angefleht hatte. Als die Produzenten später mit Sarah Jessica Parker verhandelten, benutzen sie Cynthia Nixon als Druckmittel, damit die gewünschte Darstellerin zusagt. Das enthüllte Parker im Podcast.

Kristin Davis verweigerte Rolle der Carrie

Auch Kristin Davis wurde von den Machern von "Sex and the City" damals für Carrie angefragt. Obwohl man bereits mit Sarah Jessica Parker angebandelt hatte. Doch Davis sagte ab. Ihr gefiel die Figur nicht, die in einem früheren Drehbuchstadium noch rauchte und fluchte. Auch die Beschreibung von Carrie als Frau mit der Figur von Schauspielerin Heather Locklear (61) und dem Verstand von Schriftstellerin Dorothy Parker (1893-1967) passe nicht zu ihr. "Was denkt ihr euch eigentlich?", sagte sie damals laut eigener Aussage.

Kristin Davis wollte von Anfang an die Rolle der prüden Galeristin Charlotte spielen. "Ich bin dieses andere Mädchen, das im Skript unterrepräsentiert ist", so die Darstellerin. "Aber ich verstehe sie, okay. Ich muss sie sein."

Die zweite Staffel von "And Just Like That..." startet am 22. Juni 2023 bei Sky.