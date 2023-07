von Laura Stunz "Sex Education" Staffel 4 steht so gut wie vor der Tür. Der neu veröffentlichte Teaser gibt erste Einblicke in die heiß ersehnte Fortsetzung des Netflix-Hits.

Die Erfolgsserie "Sex Education" geht in die vierte Runde. Nach monatelangem Warten haben die Macher der Serie das Release-Datum der neuen Staffel zeitgleich mit dem neuen Teaser-Trailer veröffentlicht.

Doch Fans der aufklärenden Coming-of-Age-Serie müssen stark sein: Die vierte Staffel, die im September diesen Jahres erscheinen wird, soll den Höhepunkt und Abschluss des Netflix-Hits bilden.

Emotionaler Brief der "Sex Education"-Macherin auf Instagram

Auf Instagram begründete das Team in einem emotionalen "Letter To The Fans" (dt. Brief an die Fans), warum es mit Otis und seinen Freunden nach der vierten Staffel zu Ende geht. "Es war keine leichte Entscheidung, aber als sich die Themen und Geschichten der neuen Staffel herauskristallisierten, wurde klar, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um den Schulabschluss zu machen", schreibt Drehbuchautorin und Serienschöpferin Laurie Nunn darin. Seit Staffel 1 sei sehr viel passiert, erzählt sie.

"Wir wollten eine Show produzieren, die die Fragen beantwortet, die wir alle einmal über Liebe, Sex, Freundschaft und unseren Körper hatten. Etwas, das unserem inneren Teenager geholfen hätte, sich weniger alleine zu fühlen", so Nunn. Es sei überwältigend gewesen, zu sehen, wie viele Menschen sich durch die Serie verbunden gefühlt haben.

Die Erfolgsserie greift die Themen Toleranz, Gleichberechtigung und sexuelle Identität mit reichlich Charme und Humor auf. Es geht um den 16-jährigen Otis, der sich als Sohn einer anerkannten Sexualtherapeutin selbst den Stempel des Sexualberaters aufdrückt und seine Mitschüler in Sachen Geschlechtsidentität, Sex und Gefühlen berät. Dabei ist die Schule, auf die Otis geht, fast schon utopisch tolerant.

Die Schüler kommen aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt, sind teils schwul, teils lesbisch, teils bi, kommen jedoch alle wunderbar miteinander aus. Zwar gibt es auch bei "Sex Education" jede Menge Drama, jedoch dreht sich dies nie um die Hautfarbe, Sexualität oder Herkunft eines Menschen. Eine elementare Message, die in "Sex Education" humorvoll und charmant verpackt wird.

Neuer Trailer zeigt: Es wird gewohnt komisch

Eindrücke der anstehenden vierten Staffel gibt nun der neu veröffentlichte Teaser-Trailer und die offizielle Staffelbeschreibung von Netflix. Darin heißt es, dass Otis und sein bester Freund Eric nach der Schließung der Moordale Secondary School vor ihrem ersten Tag am Cavendish Sixth Form College stehen. Und die ist überraschenderweise noch viel fortschrittlicher als ihre alte Schule. Es gibt Yoga, einen starken Nachhaltigkeitsgedanken und jede Menge nette Menschen, die einen nicht aufgrund seiner Optik verurteilen und ausschließen. Und auch die anderen Charaktere wie Maeve und Adam gehen ihren Zukunftsvisionen nach.

Im Trailer sieht man, wie Otis sich auf der neuen Schule seinen Mitschülern mit den Worten: "Ich verbringe viel Zeit damit, über Sex nachzudenken", vorstellt. Und fügt kurz darauf hinzu: "Alles, was ich über Sex weiß, hab ich von meiner Mum." So viel zum Start in der neuen Schule. Zum Glück rettet Eric die Situation mit den Worten "Sag ihnen endlich, dass du Sextherapeut bist!" Es wird also wieder gewohnt komisch und subtil zweideutig in Staffel 4.

Zahlreiche neue Gesichter

Neben Asa Butterfield als Otis dürfen wir uns dementsprechend wieder auf Ncuti Gatwa als Eric, Emma Mackey als Maeve, Connor Swindells als Adam sowie weitere bekannte Gesichter wie Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene und Gillian Anderson freuen. Es gibt aber auch einige neue Hauptdarsteller wie "Schitt's Creek"-Darsteller Dan Levy, "Doctor Who"-Star Thaddea Graham oder "Kamikaze"-Schauspielerin Marie Reuther, um nur einige zu nennen. Verabschieden müssen wir uns von Patricia Allison, Tanya Reynolds, Simone Ashley und Rahkee Thakrar.

In Staffel 4 werden Otis und seine Freunde also ihren Abschluss machen. Die Highschool endet. Und dass sich Nunn dazu entschieden hat, die Serie mit diesem sich schließendem Lebensabschnitt auch enden zu lassen, ist vermutlich die richtige Entscheidung. Doch noch haben wir eine weitere Staffel, auf die wir uns freuen können.

Die vierte Staffel von "Sex Education" ist ab dem 21. September 2023 auf Netflix im Stream abrufbar.