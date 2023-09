Liv Lisa Fries (l.) ist erneut in "Babylon Berlin" zu sehen. Emma Mackey verkörpert in "Sex Education" Maeve.

Der September hält für Abonnenten der großen Streamingdienste spannende Neustarts parat. Die Serien-Highlights in der Übersicht.

Ende des Monats geht mit "Babylon Berlin" eine der aktuell besten deutschen Serien in der ARD Mediathek weiter. Auf Netflix startet derweil die vierte Staffel der hochunterhaltsamen Teenie-Serie "Sex Education", während Amazon Prime Video gleich zwei Serienableger zu Erfolgsproduktionen am Start hat.

Die spannendsten neuen Serien und Serien-Staffeln des Monats September im Überblick.

"Sex Education": Ab 21. September auf Netflix

Die stellenweise geradezu revolutionäre Netflix-Serie "Sex Education" kehrt am 21. September mit der vierten und leider auch letzten Staffel auf den Streamingdienst zurück. In den neuen Episoden müssen sich die ehemaligen Schüler von Moordale nach der Schließung ihrer Bildungseinrichtung am progressiven Cavendish Sixth Form College zurechtfinden. Otis (Asa Butterfield, 26) möchte dort eine neue Sex-Klinik eröffnen, während Aimee (Aimee Lou Wood, 29) erstmals einen Kunstkurs belegt. In den USA genießt Maeve (Emma Mackey, 27) derweil ihr Leben an der renommierten Wallace University, doch Otis sehnt sich aus der Ferne nach seiner großen Liebe ...

Mit der so hochunterhaltsamen wie smarten Teenie-Serie "Sex Education" traf Netflix ab 2019 den Zeitgeist. Größtenteils unverklemmt leben die Schülerinnen und Schüler von Moordale in der Show ihre Sexualität voll aus - auch wenn sich gelegentlich noch die üblichen Pubertätsprobleme einstellen. Neu mit dabei in Staffel vier sind unter anderem die britische Schauspielerin Jodie Turner-Smith ("Queen & Slim", 36) und Emmy-Preisträger Dan Levy ("Schitt's Creek", 40).

"The Continental": Ab 22. September bei Amazon Prime Video

Die Profikiller-Welt von John Wick wird größer: Neben den bislang vier Kinofilmen mit Superstar Keanu Reeves (58) und dem im nächsten Jahr startenden Spin-off-Kinofilm "Ballerina" erscheint am 22. September bei Prime Video auch der dreiteilige Serienableger "The Continental".

Die ursprünglich für den US-amerikanischen Streamingdienst Peacock produzierte Miniserie handelt von einem jungen Winston Scott (Colin Woodell, 31). Im New York der 1970er Jahre muss sich die in den "John Wick"-Filmen von Ian McShane (80) gespielte Figur die Herrschaft über das sagenumwobene Auftragsmörder-Hotel Continental erst noch erkämpfen. Altstar Mel Gibson (67) spielt den Schurken der Serie.

"Das Boot": Ab 23. September bei Sky und Wow

Die nervenaufreibende Zweite-Weltkriegs-Serie "Das Boot" kehrt am 23. September mit der finalen, vierten Staffel auf die Bildschirme zurück. In den neuen Episoden findet Klaus Hoffmann (Rick Okon, 34) seinen Weg zurück ins Deutsche Reich, und versucht als U-Boot-Kommandant den Verlauf des Krieges zu beeinflussen. Seine Schwester Hannie (Rosalie Thomass, 36) macht es sich derweil zur Aufgabe, den vielen Kriegswaisen zu helfen. Dabei deckt sie jedoch infame Machenschaften des NS-Regimes auf. In der Kriegsmarine wächst der Widerstand gegen die Nazis, und der brutale U-Boot-Krieg spitzt sich 1943 im Mittelmeer immer mehr zu.

Einmal mehr präsentiert die deutsche Erfolgsserie "Das Boot" klaustrophobische U-Boot-Kämpfe, die an das große, gleichnamige Kinovorbild aus dem Jahr 1981 angelehnt sind. Eine Reihe prominenter neuer Darstellerinnen und Darsteller verstärkt das Ensemble der Serie. So sind unter anderem Wilson Gonzalez Ochsenknecht (33), Lara Mandoki (33) und Stefan Murr (47) in Staffel vier neu mit dabei.

"Babylon Berlin": Ab 29. September in der ARD Mediathek

Am 29. September erscheint nach langer Pause die vierte Staffel der grandiosen Historienserie "Babylon Berlin" mit Liv Lisa Fries (32) und Volker Bruch (43) in den Hauptrollen. Die neuen Episoden setzten in der Silvesternacht 1930/31 ein. In der Berliner Unterwelt bricht ein blutiger Krieg um die Vorherrschaft in der Reichshauptstadt aus, während Charlotte Ritter (Fries) einer geheimnisvollen Selbstjustiz-Organisation auf die Schliche kommt. Unterdessen marodieren brutale Schlägertrupps der SA in Berlin, deren Ziel es unter anderem ist, die freie Presse einzuschüchtern.

Die vierte Staffel von "Babylon Berlin" lief bereits im vergangenen Herbst auf Sky und dessen Streamingdienst Wow. Im linearen ARD-Programm starten die neuen Folgen am 1. Oktober. Trotz des Ausstiegs von Sky aus der Produktion eigener Serien soll die gefeierte Show in Zukunft auch mit einer fünften Staffel fortgesetzt werden.

"Gen V": Ab 29. September bei Amazon Prime Video

Ebenso makaber, blutig und düster wie die Mutterserie "The Boys" dürfte das am 29. September startende Spin-off "Gen V" ausfallen. Die Superhelden-Parodie spielt an der Godolkin University, einem College, an dem die nächste Generation von Helden für den bösen Vought Konzern herangezogen wird. Neben typischen Party-Eskapaden von Studenten bemerken die Hauptfiguren Marie (Jaz Sinclair, 29), Emma (Lizze Broadway, 25) und Andre (Chance Perdomo, 26) schnell, dass an ihrer Bildungseinrichtung etwas Unheimliches vor sich geht.

"Gen V" spielt zur selben Zeit wie die noch nicht erschienene vierte Staffel von "The Boys". Einige Charaktere der Erfolgsserie wie etwa Superheld A-Train (Jessie T. Usher, 31) werden als Gaststars auch im Serienableger auftreten. Die Handlungen beider Shows sollen ebenfalls inhaltlich verknüpft sein, sodass der übergreifenden Geschichte von "The Boys" letztlich nur folgen kann, wer auch das Spin-off "Gen V" gesehen hat. Ein Trailer stimmt auf das abgedrehte Serienvergnügen ein.