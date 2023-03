Zachery Levi (M.) in "Shazam! Fury of the Gods".

"Shazam! Fury of the Gods" Sequel enttäuscht an US-Kinokassen

Die Zukunft des Anti-Superhelden scheint in Gefahr: "Shazam! Fury of the Gods" startete enttäuschend in die Kinos.

"Shazam! Fury of the Gods" ist in Nordamerika schwach in die Kinos gestartet. An seinem ersten Wochenende spielte die Superheldenkomödie in den USA und Kanada laut "Deadline" nur 30,5 Millionen US-Dollar (etwa 28,4 Millionen Euro) ein. Damit startet das Sequel noch schwächer als die ohnehin vorsichtige Prognose. Im Vorfeld wurde mit niedrigen 35 Millionen Dollar (etwa 32 Millionen Euro) zum Start gerechnet.

Auch außerhalb seines Stammmarktes holte "Shazam! Fury of the Gods" zum Auftakt enttäuschende Zahlen. Weltweit stehen derzeit nur 65,5 Millionen Dollar (etwa 61 Millionen Euro) zu Buche. Die Prognosen lagen bei 85 Millionen Dollar (etwa 79 Millionen Euro). In Deutschland war "Shazam 2" am 16. März in den Kinos gestartet.

Deutlich schwächer als der Vorläufer

"Shazam! Fury of the Gods" bleibt damit deutlich hinter seinem Vorläufer zurück. "Shazam!" war 2019 in Nordamerika mit einem Einspielergebnis von 53 Millionen US-Dollar (etwa 49 Millionen Euro) gestartet.

Damit scheint ein dritter Teil um die von Zachary Levi (42) gespielte Figur in Gefahr zu sein. Levi hatte im Vorfeld gesagt, dass er Lust auf einen weiteren Auftritt als Teenager im Körper eines erwachsenen Superhelden hätte. Doch dies machte er von den Reaktionen des Publikums auf Teil zwei abhängig.