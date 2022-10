"Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team" mit Josh Duhamel und Jennifer Lopez startet am 5. Januar 2023 in den Kinos.

Im Januar startet die Action-Komödie "Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team" mit Jennifer Lopez. Auch der erste Trailer ist nun da.

Diese Hochzeit gerät aus dem Ruder: Der erste Trailer zu Jennifer Lopez' (53) neuem Film "Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team" ist da. Aus einer Traumhochzeit unter Palmen wird darin schon bald ein Action-Streifen mit Wortgefechten, Explosionen und Faustkämpfen. In den Hauptrollen der Action-Komödie sind J.Lo und Schauspielkollege Josh Duhamel (49) als Paar zu sehen.

Worum geht es in "Shotgun Wedding"?

Darcy (Lopez) und Tom (Duhamel) stehen kurz vor ihrer Hochzeit. Diese wollen sie mit ihren Familien auf den Philippinen verbringen. Der Familiensegen hängt bereits schief, da taucht auch noch Darcys Ex-Freund Sean (Lenny Kravitz, 58) auf. Das Paar bekommt kalte Füße, zu allem Überfluss werden auch noch die Partygäste als Geiseln genommen und die Hochzeit gerät außer Kontrolle. Können die beiden ihre Familie und Freunde retten?

Zur hochkarätigen Besetzung zählen neben Duhamel, Lopez und Kravitz unter anderem auch Jennifer Coolidge (61) und Cheech Marin (76). Jason Moore (51) führte Regie, als Produzenten sind Ryan Reynolds (45) und J.Lo selbst mit an Bord. Die Action-Komödie startet am 5. Januar 2023 in den deutschen Kinos.