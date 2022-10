Diese Musiker sind in den neuen Folgen dabei

"Sing meinen Song" Diese Musiker sind in den neuen Folgen dabei

"Sing meinen Song" wird zehn. Zum Jubiläum gibt es einige bekannte Gesichter - und zwei Debütanten.

Bei der Musik-Event-Reihe "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" steht im kommenden Frühjahr ein rundes Jubiläum an. Zum zehnten Mal flimmert die VOX-Sendung dann über die Bildschirme. Am Dienstag hat der Sender die Besetzung für die Jubiläumsstaffel bekannt gegeben. Die Fernsehzuschauer dürfen sich über einige Rückkehrer und bekannte Gesichter freuen. So wird erneut Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding (40) als Gastgeber durch die Sendung führen - zum mittlerweile dritten Mal.

Neben Oerding kehren auch Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (37), Sänger Clueso (42) sowie Nico Santos (29) und LEA (30) zurück. Ganz neu mit dabei sind in Staffel zehn Rapper Montez und Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann. Für jede Menge musikalische Abwechslung ist also wieder einmal gesorgt.

Die Doku "Die Story" bietet einen Blick hinter die Kulissen

Die Doku-Reihe "Die Story" wird dann wie gewohnt persönliche Einblicke in die Leben der "Sing meinen Song"-Künstlerinnen und -Künstler geben. "Prominent!"-Moderatorin Laura Dahm (36) trifft die Musiker hinter den Kulissen der Show.