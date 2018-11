"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" geht in die sechste Runde und jetzt steht auch fest, mit wem: Michael Patrick Kelly folgt als Gastgeber auf Mark Forster. Zu den Dreharbeiten in Südafrika fliegt der Kelly-Family-Spross mit seinen Musikerkollegen Jeanette Biedermann, Johannes Oerding, Wincent Weiss, dem belgischen Singer-Songwriter Milow, dem spanisch-deutschen Popsänger Alvaro Soler und mit Jennifer Haben, der Sängerin der Symphonic-Metal-Band Beyond the Black.

Michael Patrick Kelly war selbst auch schon Gast. In der vierten Staffel sorgte er mit seiner Folge für den bisherigen Quoten-Rekord. "Ich freue mich sehr, auch 2019 ein Teil von ' Sing meinen Song' sein zu dürfen. Die Erfahrung in Südafrika 2017 bleibt unvergesslich und ich hatte mir insgeheim gewünscht, irgendwann noch mal dabei zu sein", wird der begeisterte Musiker vom Sender zitiert. "Ich liebe diese Show, in der es um Musiker und ihre Geschichten und die Storys hinter den Songs geht", so Kelly weiter. Aktuell ist der 40-Jährige in der Musikshow "The Voice" als Juror im TV zu sehen.

Wiedersehen mit dem 2018er Jahrgang

Die neue Staffel der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Erfolgsshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" wird im Frühjahr 2019 ausgestrahlt. Zuvor sind aber nochmal die Kollegen aus der 2018er Ausgabe dran: In einer neuen Ausgabe von "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" singen Mark Forster, Johannes Strate, Marian Gold, Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes und Leslie Clio ihre liebsten Weihnachtslieder. Diese Sendung läuft am 27. November auf VOX.