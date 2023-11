Vanessa und Aleks stehen einmal mehr am Abgrund im "Sommerhaus der Stars". Ein missglückter Liebesbrief zerreißt das Paar zusätzlich.

Zehnte Folge von "Das Sommerhaus der Stars" (Mittwoch, 20:15 Uhr bei RTL - auch bei RTL+) und die letzte mit einer Nominierung am Ende. Nächste Woche steigt dann das zweiteilige Finale. Das geht definitiv ohne Pia Tillmann (37) und Zico Banach (32) über die Bühne. Die beiden "Köln 50667"-Stars ziehen nach ihrer gestrigen Abwahl aus. Für ihre Vertrauten Justine Dippl (35) und Arben Zekic (28) fühlt es sich an, als ob ihnen "das Herz herausgerissen würde". Die anderen Kandidaten weinen Pia und Zico keine Träne nach. Hanna Sökeland (29) und Jessica Huber verstecken sich während des Auszugs in der Dusche.

Nur ein Spiel haben die fünf verbliebenen Paare noch, um sich zu sichern. Aleks Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23) stehen also noch mehr als ohne hin unter Druck. Anstatt jetzt noch mehr zusammenzuhalten, streiten sich die beiden aber, wie man mit dem gestiegenen Druck umgehen soll - ihn akzeptieren (Vanessa) oder leugnen (Aleks).

In der Challenge müssen die Paare auf ein Netz klettern und dabei einen großen Plastikball durch die mit Hindernissen gespickten Maschen fummeln. Von oben müssen sie mit den Bällen drei Ziele am Boden treffen. Ausnahmsweise liegt das Spiel allen Kandidaten gut, kein Duo scheitert, auch wenn Aleks zumindest einen Ball zunächst daneben wirft. Am schnellsten waren Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29), sie sind sicher in der letzten Woche.

Aleks und Vanessa stehen damit mit mindestens einem Bein über dem Abgrund. Vanessa gibt mental schon auf. Aleks will weiter kämpfen. Er versucht, seinem Konkurrenten Maurice Dziwak (25) ein direktes Duell im Feld schmackhaft zu machen. Der fantasiert schließlich schon seit einigen Folgen, es allen im direkten Zweikampf zeigen zu wollen. Dementsprechend gerät er über Aleks' Angebot ins Grübeln.

Thema verfehlt - Aleks scheitert bei Liebesbrief

Vor der Nominierung müssen die Männer (plus Hanna) eine außerplanmäßige Challenge bestehen. Sie müssen, äh dürfen ihren Partnerinnen einen Liebesbrief schreiben und ihn vorm ganzen Team vorlesen. Erst fließt die Tinte und danach erwartbar die Tränen.

Nur Aleks enttäuscht. Anstatt wie die anderen Männer zu schreiben, was sie an ihren Partnerinnen schätzen, resümiert er die Leistung von ihm und Vanessa im Sommerhaus. Maurice vergleicht den Brief später mit einem "Militärprotokoll". "Thema verfehlt würde man in der Schule sagen", schließt Serkan. Note sechs also für Aleks. Vanessa macht vor versammelter Mannschaft zunächst noch gute Miene. Als sie allein sind, platzt die Enttäuschung aber aus ihr heraus. "Wir sind null auf einer Ebene", klagt sie weinend.

Schock bei Nominierung: Jedes Paar hat zwei Stimmen

Zur letzten Nominierung gibt es eine Überraschung. Jedes Paar muss gleich zwei Stimmen abgeben. Die Erststimme geht an Aleks und Vanessa, da sind sich alle einig. Doch wer kriegt die Zweitstimme? Die restlichen vier Paare wollen sich rundum gegenseitig nominieren, so der erste Vorschlag. Doch Justine merkt schnell, dass sie und Arben auf der Abschussliste stehen, vor allem bei Maurices Partnerin Ricarda Raatz (31).

Aleks' Plan, Maurice und andere zu einem direkten Duell zu verleiten, ist nicht aufgegangen. Er und Vanessa bekommen erwartungsgemäß vier Stimmen. Die restlichen verteilen sich zu gleichen Teilen auf Justine/Arben und Ricarda/Maurice. Hanna und Jessica behalten eine weiße Weste.

Was bedeutet das nun? Nichts. Es gibt nicht einmal eine Exit-Challenge. Nur ein Paar muss gehen. Maurice bleibt das vollmundig versprochene Duell schon wieder erspart. Und Aleks und Vanessa sind diesmal tatsächlich draußen.