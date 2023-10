Cojones gegen Wachteleier

Eric interveniert im Paarstreit von Aleks und Vanessa. Das geht erst fast schief, zeigt aber langfristig Erfolg im "Sommerhaus der Stars".

Vierte Folge von "Das Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20.15 Uhr bei RTL - auch bei RTL+) - die erste ohne Claudia Obert (62). Die Grand Dame des Trash-TV wurde gemeinsam mit Partner Max (25) rausgewählt, als erstes Paar der Staffel. "Ich habe meine Performance an die Wand gefahren", resümiert die Unternehmerin. Damit verlässt die einzige Teilnehmerin, die die Show (und das Leben) als Performancekunst und Champagner-Party sieht, das Format. Es bleiben "Spaßbremsen" (Zitat Obert), die das "Sommerhaus" als blutigen Ernst sehen.

Aleks und Vanessa am Tiefpunkt

Aleks Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23) kämpfen längst nicht mehr nur um die 50 000 Euro, sondern auch gegen sich. Das "Temptation Islands"-Paar zerfleischt sich zusehends. Er wirft ihr vor, ihn "verraten" zu haben, weil sie Interna ihres Beziehungsstress in die Gruppe trägt. So hat sie erzählt, dass er sie während eines Interviews in die Hüfte gekniffen habe. Ein No-Go für die anderen Teilnehmer.

Aleks, dessen größte Angst es ist, als "toxischer Mann" zu gelten, gerät immer mehr in einen Teufelskreis. Er denkt, dass er laut werden muss, um gehört zu werden. Doch Vanessa schaut ihn nur mit kalter Verachtung an. Was ihn noch mehr triggert.

Keine gute Voraussetzung für das erste Spiel. Die Paare müssen über Seile eine schwebende Plattform bewegen, auf der sie Kugeln in der richtigen Reihenfolge einlochen müssen. Alex und Vanessa geraten dabei an den Tiefpunkt ihrer Beziehung. Er bockt irgendwann wie ein kleines Kind und schmeißt alles hin.

Walentina und Can performen wieder stark

Auch die anderen Couples tun sich bei der Aufgabe schwer. Nur zwei Teams lösen sie: Maurice Dziwak (25) und Ricarda Raatz (31) sowie Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (27). Letztere zeigen sich einmal mehr als Phänomen. Obwohl sie sich auch diesmal fetzen, performen sie in allen Spielen gut. Sie sind schneller als Maurice und Ricarda und damit mal wieder vor einer Nominierung sicher.

Am Anfang der Staffel waren Can und Walentina das, was Aleks und Vanessa jetzt sind. Doch mittlerweile haben sie sich durch die äußere Ablehnung von Seiten der meisten anderen Paaren intern stabilisiert.

Paartherapie der Stehfests fruchtet indirekt

Aleks und Vanessa sind davon weit entfernt. "Männer in dieser Form brauchen Hilfe" stellt Eric Stehfest (34) fest. Mit seiner Frau Edith bittet er das Krisencouple zur Paartherapie. "Es funktioniert für uns so nicht, dabei zuzuschauen" (Eric). "Da scheint bei dir etwas zu sein, warum du über die Grenzen deiner Frau gehst", sagt er zu Aleks. Es gilt nun zu klären, ob Aleks Vanessa körperlich angegangen hat oder nicht. Kneifen oder nicht, ist hier die Frage.

Aleks bestreitet, gegenüber seiner Freundin körperlich tätlich gewesen zu sein. Auch sie rudert zurück, als Kneifen will sie Aleks Berührung während des Interviews jetzt nicht mehr bezeichnen.

Erics Intervention endet darin, dass er sich fast mit Aleks prügelt, als der an ihm demonstrieren will, was für ihn ein Kneifen ist. Der sonst so beherrschte Schauspieler fällt sogar kurz in toxischen Straßenjargon: "Ein Move, Digger".

Dennoch hat die Initiative der Stehfests Erfolg, wenn auch eher ungeplant. Vanessa und Aleks sind über die Wirkung ihres Streits auf ihr Umfeld so geschockt, dass sie sich fortan zusammenreißen und zusammenraufen.

Im nächsten Spiel wird die neue Harmonie des "Temptation Island"-Paars auf die Probe gestellt. Denn es geht richtig ans Eingemachte. Die Männer müssen erraten, was ihre Partnerinnen im Vorfeld zur jeweiligen Beziehung gesagt haben: Favorisierte Sexstellung, größter Abturner etc. Liegt der Mann falsch, wird die Frau mit ekligen Flüssigkeiten übergossen.

Das Spiel wird der erwartete Brandbeschleuniger für Couple-Trouble, vor allem die Frage, wer intelligenter ist, sorgt für kalkulierten Zoff. Doch Aleks und Vanessa schlagen sich überraschend gut. Noch besser performen allerdings Ricarda und Maurice. Die ewigen Zweiten gewinnen endlich ein Spiel und sind wie Can und Walentina safe.

Cojones gegen Wachteleier

Für Can und Walentina entsteht wiederum kurz vor der Nominierung eine neue Frontlinie. Diesmal ist es Zico Banach (32), mit dem sie aneinandergeraten. Es geht um Eier. Solche zum Essen und solche, die Can anscheinend nicht in der Hose hat. Can und Walentina baldowern für ihre Nominierungsansprache eine Retourkutsche aus. Sie vergleichen Zicos Geräte mit "Wachteleiern", während Can echte "Cojones" hätte. Claudia Obert hätte das spontan aus dem Ärmel geschüttelt.

Wachteleier hin oder her: Die meisten Negativstimmen erhalten trotz ihres aufgefrischten Images Aleks und Vanessa. Neben ihren unfreiwilligen Beziehungsrettern, den Stehfests, stimmt auch Maurice gegen seinen Kumpel Aleks. Ihm hat nicht gefallen, dass der wieder mit der gemeinsamen Erzfeindin Walentina kommunizieren will. Mangelnde Geradlinigkeit und so. Mangelnde Eier könnte man auch sagen, um im Jargon zu bleiben.

Aleks und Vanessa bekommen aber noch eine Chance. Sie dürfen in eine Exit-Challenge gegen die Zweitplatzierten. Das sind ausgerechnet ihre Paartherapeuten Eric und Edith.