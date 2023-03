Pur? Oder arg simpel? So klingt "Songs of Surrender" von U2

von Jochen Siemens Auf ihrem neuen Album spielen U2 ihre größten Hits neu ein. Das ist oft überraschend. Aber sind die Stücke auch besser als die Originale?

In Spezialgeschäften oder im Internet kann man bunte Tüten bestellen, die "Travellunch" heißen, und die zum Beispiel Jägertopf mit Rindfleisch als gefriergetrocknete Brösel enthalten, nur Wasser dazu und fertig. Jahrelang haltbar, früher lebten auch Astronauten im All davon. Es ist dehydrierte Nahrung, ganz und gar auf das Wesentliche reduziert, was man entweder karg oder puristisch nennen kann. All das geht einem durch den Kopf, wenn man die ersten Töne von diesem neuen U2-Album anhört.

Denn Sänger Bono und seine Band haben hier fast 40 Songs ihres Opus sozusagen gefriergetrocknet, jede so U2-typische Bombast-Beladung wie hallende Stimmen, kalorierenhaltiges Gitarren-Gewehe und was U2 sonst noch so an Stadionlametta an ihre Musik hängten, einfach mal weggelassen. Und das ist nun wirklich interessant. Für beide Seiten des U2-Kosmos, für ihre Fans aber auch für, sagen wir höflich, Nicht-Fans.

Mit "Songs of Surrender" klingen U2 nach Lagerfeuer und Baggersee

Fans werden sich etwas wundern, wenn Bonos Stimme nicht mehr ganz so biblisch alarmierend, sondern eher nach Lagerfeuer und Baggersee, also pathosreduziert klingt. Und manche U2-Brüller wie "Where The Streets Have No Name" hören sich so dehydriert an wie in Unterwäsche – pur sagen die einen, arg simpel sagen die anderen.

Vierzig Lieder sind natürlich eine Strecke und vierzig Mal so beinahe unplugged kann das langweilen, aber Bono ist ja ein bekannter Wachrüttler und deshalb heißt ein Song jetzt "Walk on (Ukraine)" und ist Wolodymyr Selenskij gewidmet und irgendwas mit Klima hört man irgendwann auch noch raus. Warum das alles "Surrender", also Kapitulation heißt? U2 werden bald öfter in einem Hotel in Las Vegas auftreten. Deshalb.