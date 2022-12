© 2022 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

Spider-Man (Shameik Moore) und Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) in "Spider-Man: Across the Spider-Verse".

"Spider-Man: Across The Spider-Verse"

"Spider-Man: Across The Spider-Verse" Erster Trailer zum Animations-Highlight

Sony Pictures hat einen ersten Trailer zu "Spider-Man: Across the Spider-Verse" veröffentlicht. Darin gibt es auch ein Cameo von Stan Lee.

Im Sommer 2023 soll die Fortsetzung zum 2018 erschienenen und vielfach gefeierten Animationsfilm "Spider-Man: Into the Spider-Verse" in die Kinos kommen. Sony Pictures hat nun kurz vor Weihnachten einen Trailer veröffentlicht, der Fans des Marvel-Superhelden auf das neue Abenteuer "Spider-Man: Across The Spider-Verse" einstimmt.

Spider-Man ist kein "kleiner Junge" mehr

Der Trailer beginnt mit Miles Morales (Shameik Moore, 27) und seiner Mutter, die sich sorgt, denn Miles ist nicht mehr ihr "kleiner Junge". Sie sei sich bewusst, dass er "große, bedeutende Dinge" tun wolle. Er müsse seiner Mutter aber versprechen, sich "gut um den kleinen Jungen zu kümmern. Sorge dafür, dass er niemals vergisst, wo er herkommt."

Fans sehen im Trailer daneben unter anderem Szenen mit Spider-Gwen (Hailee Steinfeld, 26) und auch schon ein Cameo der verstorbenen Marvel-Ikone Stan Lee (1922-2018).

Im nächsten Kapitel der "Spider-Verse"-Saga wird Miles Morales laut Beschreibung von Sony Pictures zum "Vollzeit-Spider-Man" und quer durch das Multiversum katapultiert, wo er auf zahlreiche Spider-Helden trifft. Diese geraten jedoch aneinander und Miles muss gegen sie antreten. Auch im Trailer ist zu sehen, wie unterschiedlichste Spider-Man-Varianten gegeneinander kämpfen.

Der deutsche Kinostart ist für den 1. Juni 2023 geplant. Auch ein dritter Teil ist bereits vorgesehen. Dieser wird nach aktuellem Stand den Titel "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" tragen und Ende März 2024 ins Kino kommen.