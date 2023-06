Netflix hat den kompletten Cast der neuen "Squid Game"-Staffel vorgestellt, der sich nun zur ersten Leseprobe getroffen hat.

Der komplette Cast für die zweite Staffel von "Squid Game" steht fest. Einen ersten Schwung der Ensemble-Mitglieder hatte Netflix schon Anfang Juni bekannt gegeben.

Neu dabei sind laut des Streamingdienstes Park Gyu-young (29) und Lee Jin-uk (41) aus der Netflix-Serie "Sweet Home", das ehemalige Mitglied der Girlgroup Iz*One, Jo Yu-ri (21) oder die Theater- und Musicaldarstellerin Kang Ae-sim (60). Des Weiteren spielt Lee David (29), aus Hwangs Film "The Fortress" bekannt, in der neuen Serie mit, sowie Sänger und Schauspieler Choi Seung-hyun aka T.O.P. (35, "Tazza: The Hidden Card"), Roh Jae-won (30, "Missing Yoon") und Won Ji-an (23, "D.P.").

Dreh startet noch dieses Jahr

Wie der Streamingdienst nun mitteilte, haben sich die Schauspieler sowie Showrunner und Regisseur Hwang Dong-hyuk (52) diese Woche zum ersten Mal zur Leseprobe getroffen. Der Dreh für die zweite Staffel soll noch dieses Jahr starten.

In der nächsten Staffel geht es in "Squid Game" wie auch schon in der ersten um ein mörderisches Spiel, bei dem Menschen in Notlagen viel Geld gewinnen können oder aber sterben müssen. Die erste Staffel hatte 2021 einen Hype ausgelöst, der seinesgleichen suchte. Mehr als die Hälfte aller Netflix-Abonnenten und Abonnentinnen haben die Serie gesehen.