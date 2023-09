Die Serie "Squid Game" löste nach ihrem Release im September 2021 einen wahrlichen Hype aus. Bis heute ist die südkoreanische Netflix-Produktion die beliebteste und am meisten gesehene Serie des Streaming-Anbieters.

Der Grund dafür liegt nicht nur in der einschlägigen Handlung – ein zynisches Spiel, wobei 456 Menschen für ein Preisgeld um Leben und Tod Kämpfen –, sondern um die Kettenreaktion, die "Squid Game" nach Veröffentlichung auslöste. Nicht nur über die sozialen Medien verbreitete sich die brutale Thriller-Serie wie Lauffeuer. Auch offline – auf Schulhöfen, Spielplätzen sowie an Halloween und Karneval – wurden die makaberen Kinderspiele nachgespielt.

"Squid Game"-Alternativen verkürzen das Warten auf Staffel 2

Gründe, weshalb die brutalen Darstellungen und unterschwelligen Botschaften der Serie, die klar auf die enorme soziale Ungleichheit im Kapitalismus aufmerksam machen sollen und in dieser From auch Kinder und Jugendliche erreichen, kritisch beurteilt werden. Dennoch ließ sich Netflix nicht davon abhalten, eine zweite Staffel in Produktion zu schicken. Bis diese aber erst frühestens Ende 2024 auf dem Streamingdienst online geht, können sich "Squid Game"-Freunde bereits Ende November 2023 auf eine Reality-TV-Edition der Spiele freuen – natürlich ohne Verletzungen, Mord und Todschlag, dafür aber mit den aus "Squid Game" bekannten Kinderspielen "Rotes Licht, Grünes Licht", "Himmel und Hölle" und "Schiffe versenken".

Und auch auf den größten Streamingdiensten finden sich bereits jede Menge Serien und Filme wie "Squid Game", die die Wartezeit bis zur heiß ersehnten zweiten Staffel verkürzen können.

Von "Alice in Borderland" bis "Das Belko-Experiment". Die besten "Squid Game"-Alternativen zeigt die obige Fotostrecke.

