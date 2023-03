Rebecca Romijn als Una in "Star Trek: Strange New Worlds".

Dritte Staffel für Serie "Strange New Worlds"

"Star Trek" Dritte Staffel für Serie "Strange New Worlds"

Die beliebten "Star Trek"-Serien "Strange New Worlds" und "Lower Decks" erhalten weitere Staffeln. Das hat Paramount+ bekannt gegeben hat.

Paramount+ hat die "Star Trek"-Flaggschiff-Serie "Strange New Worlds" verlängert. Wie der Streamingdienst unter anderem auf Twitter bekannt gegeben hat, wird die 2022 angelaufene Show rund um Fan-Liebling Captain Christopher Pike (Anson Mount, 50) und die Crew des Raumschiffs Enterprise auch eine dritte Staffel erhalten. Im gleichen Atemzug gab Paramount+ bekannt, dass die zweite Staffel der Serie in Deutschland und dem Rest der Welt am 15. Juni dieses Jahres starten wird.

Auch "Star Trek: Lower Decks" geht weiter

Die animierte "Star Trek"-Comedyserie "Lower Decks" ist ebenfalls verlängert worden - um eine fünfte Staffel. Zudem grenzte Paramount+ das Premierendatum für die kommende vierte Staffel ein. Im "späten Sommer" werden die neuen Episoden über die ungleich unbedeutenderen Abenteuer der Crew der USS Cerritos erscheinen.

Momentan wird erwartet, dass die kommende vierte "Lower Decks"-Staffel auf Amazon Prime Video zu sehen sein wird. Doch auch ein Wechsel zum in Deutschland am 8. Dezember letzten Jahres gestarteten Streamingdienst Paramount+ liegt im Bereich des Möglichen. Die ebenfalls animierte "Star Trek"-Serie "Prodigy" wird zudem im kommenden Winter mit der zweiten Staffel zurückkehren, wie Paramount+ ebenfalls noch bekannt gegeben hat.