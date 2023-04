Eine weitere Streaming-Serie aus dem "Star Trek"-Universum kommt. "Star Trek: Starfleet Academy" wird 2024 in die Produktion starten.

Der Streamingdienst Paramount+ hat eine neue "Star Trek"-Serie angekündigt. "Star Trek: Starfleet Academy" wird an der legendären Sternenflottenakademie in San Francisco spielen, an der Offiziere der Sternenflotte ausgebildet werden. Als Co-Showrunner bei dem neuen Serienprojekt, das 2024 in die Produktion startet, fungieren Alex Kurtzman (49) und Noga Landau. Zum Cast liegen gegenwärtig noch keine Informationen vor.

Darum geht es in "Star Trek: Starfleet Academy"

Die Streaming-Serie stellt eine neue Generation junger Kadetten vor, die an der Akademie der Sternenflotte zusammenkommen, um "einen gemeinsamen Traum von Hoffnung und Optimismus zu verfolgen", wie es in der offiziellen Serienbeschreibung heißt. Die jungen Offiziere navigieren dabei "aufblühende Freundschaften, brisante Rivalitäten, die erste Liebe und einen neuen Feind, der die Akademie sowie die gesamte Föderation bedroht".

Diese Serienbeschreibung lässt auf eine Coming-of-Age-Show schließen, die sich um ein größeres Schauspiel-Ensemble drehen wird. Die Sternenflottenakademie spielt seit jeher eine bedeutende Rolle im "Star Trek"-Universum. So stellt sie etwa den Ort dar, an dem der spätere Captain James T. Kirk als junger Offiziersanwärter den sogenannten Kobayashi-Maru-Test als erster erfolgreich absolviert hat.

Während die Akademie schon des Öfteren in den verschiedenen Serien und Filmen des "Star Trek"-Universums zu sehen war, wird sich die neue Show "Starfleet Academy" als erste voll und ganz der legendären Institution widmen.