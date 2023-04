Der Bösewicht in "Ahsoka" nimmt Gestalt an und "The Bad Batch" erhält eine dritte Staffel: So geht es mit den "Star Wars"-Serien weiter.

In den vergangenen Jahren sorgten die "Star Wars"-Macher auf dem kleinen Bildschirm für mehr Aufsehen als auf der großen Leinwand. Und auch wenn auf der "Star Wars Celebration" in London drei neue Filmprojekte die Herzen der Fans höherschlagen ließen - bei den Serien gibt es ebenfalls aufregende Neuigkeiten.

"Ahsoka"

Der Streamingdienst Disney+ und Lucasfilm haben auf der "Star Wars Celebration" beispielsweise einen ersten actiongeladenen Trailer zu der Serie "Ahsoka" mit Rosario Dawson (43) in der Hauptrolle veröffentlicht. "Ahsoka" spielt nach dem Untergang des Imperiums und folgt der ehemaligen Jedi-Ritterin Ahsoka Tano, die eine aufkommende Bedrohung für eine verwundbare Galaxis untersucht. "Ahsoka" kann ab August 2023 auf Disney+ gestreamt werden.

Neben Rosario Dawson spielen darin Natasha Liu Bordizzo (28) als Sabine Wren und Mary Elizabeth Winstead (38) als Hera Syndulla mit. Zudem wurde bekannt: Der dänische Schauspieler Lars Mikkelsen (58) wird den "Star Wars"-Bösewicht Großadmiral Thrawn in "Ahsoka" spielen.

Zweite Staffel von "Andor"

Etwas mehr Geduld müssen Fans der umjubelten Serie "Andor" mit Diego Luna (43) aufbringen. Medienberichten zufolge könnte Staffel zwei im Sommer 2024 Premiere feiern. Serienschöpfer Tony Gilroy (66) sagte demnach in London, die Dreharbeiten hätten im November begonnen und liefen noch bis August. Anschließend werde die Arbeit an den neuen Folgen ein weiteres Jahr in Anspruch nehmen, sodass ein Starttermin im folgenden August realistisch sei.

"The Acolyte"

Ebenfalls 2024 wird die Serie "The Acolyte" bei Disney+ erscheinen, wie in London bekannt wurde. Die TV-Show von "Matrjoschka"-Serienschöpferin Leslye Headland (43) spielt am Ende der Hohen Republik, und damit vor den Ereignissen aus "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" (1999). "The Acolyte" soll ein Mystery-Thriller werden, in dem ein Jedi-Meister mit seinem vormaligen Padawan eine Reihe von Verbrechen untersucht - nur um einer versteckten Sith-Verschwörung auf die Schliche zu kommen. Die kommende Serie soll offenbar zumindest teilweise aus der Perspektive der legendären Jedi-Gegenspieler erzählt werden. Die Hauptrolle übernimmt Amandla Stenberg (24).

"Skeleton Crew"

Eine weitere neue Disney+-Serie trägt den Namen "Star Wars: Skeleton Crew". Sie soll noch im Laufe des Jahres erscheinen. Medienberichten zufolge gab es auch erste Bewegtbilder dazu in London zu sehen. Zudem erschien der Star der Serie, Jude Law (50), auf der Bühne. "Skeleton Crew" handelt laut Vorankündigung von der Reise von vier Kindern, die auf ihrem scheinbar sicheren Heimatplaneten eine mysteriöse Entdeckung machen und sich dann in einer seltsamen und gefährlichen Galaxie verirren...

Weitere Staffeln von "Geschichten der Jedi" und "The Bad Batch"

Dave Filoni (48) hat auf der "Star Wars Celebration" zudem bestätigt, dass "Star Wars: Geschichten der Jedi" mit einer zweiten Staffel zurückkehren wird. Die Animationsserie feierte im Herbst 2022 auf Disney+ Premiere. "Star Wars: The Bad Batch" kommt ebenfalls zurück - die dritte Staffel soll die letzte für die Animationsserie sein und 2024 erscheinen. "Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi", eine Animationsserie, die im Zeitalter der Hohen Republik spielen soll, startet im Mai.

Einen Einblick gab es für die Fans auch in "Star Wars: Visions Volume 2", Start ist der 4. Mai. Vorab heißt es dazu: Die Ausgabe werde mit neun neuen Kurzfilmen aus neun Studios aus der ganzen Welt "die Grenzen des 'Star Wars'-Storytelling weiter verschieben". Mit den Animationsstilen "aus einer Vielzahl von Ländern und Kulturen" soll "eine dynamische neue Perspektive" auf den Mythos von "Star Wars" gezeigt werden.

Drei neue Kinofilme

In London wurden zudem drei neue "Star Wars"-Spielfilme angekündigt. Der erste soll US-Medienberichten zufolge "Dawn Of The Jedi" sein und in der Ära vor der alten Republik spielen, über 25.000 Jahre vor den Ereignissen der Skywalker-Saga. Er wird sich offenbar um die Ursprünge des Jedi-Ordens und den ersten Jedi drehen. Der Film wird von James Mangold (59) inszeniert.

Der zweite neue "Star Wars"-Film kommt von Dave Filoni (48), dem Schöpfer von "The Clone Wars", "Star Wars Rebels" oder "The Mandalorian". Der Film soll angeblich den Höhepunkt der "Mandalorian"-Geschichte darstellen und könnte ein Crossover der Serien "The Mandalorian", "Das Buch von Boba Fett" und "Ahsoka" darstellen.

Der dritte "Star Wars"-Film, der angekündigt wurde, ist "New Jedi Order". Er soll den Berichten zufolge 15 Jahre nach den Ereignissen von "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" angesiedelt sein. Daisy Ridley (30) kehrt darin als Rey Skywalker zurück. Der Film wird von Sharmeen Obaid-Chinoy (44) inszeniert.