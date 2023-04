Lars Mikkelsen bei einem Auftritt in New York.

Neuigkeiten von der "Star Wars Celebration": Großadmiral Thrawn wird in der "Star Wars"-Serie "Ahsoka" von Lars Mikkelsen dargestellt.

Der dänische Schauspieler Lars Mikkelsen (58) wird den "Star Wars"-Bösewicht Großadmiral Thrawn in der kommenden Disney+-Serie "Ahsoka" spielen. Das kündigte Lucasfilm im Rahmen der "Star Wars Celebration" in London an. Mikkelsen trat am Ende des Panels mit anderen Stars des Projekts auf die Bühne, wie auf Twitter zu sehen ist.

Thrawn tauchte zuerst in "Star Wars"-Romanen von Timothy Zahn (71) auf, die die Ereignisse nach "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) behandelten. In den Büchern war Thrawn ein Großadmiral des Imperiums, der die Kontrolle über die Überreste der imperialen Flotte übernimmt und eine Gegenoffensive startet, um die Neue Republik zu Fall zu bringen. Auch in der Animationsserie "Star Wars Rebels" war Thrawn dabei - gesprochen von Lars Mikkelsen. Bekannt ist der Schauspieler auch aus "House of Cards" und "Sherlock".

Darum geht es in "Ahsoka"

Die Live-Action-Serie "Star Wars: Ahsoka", ein Spin-off zu "The Mandalorian", soll im Sommer starten. Darin kehrt Fan-Liebling Ahsoka Tano (Rosario Dawson, 43) zurück. Der einstige Padawan von Anakin Skywalker wird sich in der Miniserie voraussichtlich auf die Suche nach Großadmiral Thrawn sowie ihrem verschwundenen Freund Ezra Bridger machen.

Neben Dawson sind für "Star Wars: Ahsoka" bereits Natasha Liu Bordizzo (28) als Sabine Wren und Hayden Christensen (41) als Anakin Skywalker bestätigt. Da Darth Vader/Anakin zur Zeit von "Star Wars: Ahsoka" bereits nicht mehr unter den Lebenden weilt, wird Darsteller Christensen vermutlich in Rückblenden zu sehen sein.