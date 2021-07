Schauspieler Diego Luna wird in "Andor" erneut in einer Hauptrolle zu sehen sein.

Gibt es am "Andor"-Set mehrere Corona-Fälle?

"Star Wars"-Serie Gibt es am "Andor"-Set mehrere Corona-Fälle?

Am "Andor"-Set wurden angeblich zwei Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Ganze Abteilungen sollen sich nun in Isolation befinden.

Am Set der kommenden "Star Wars"-Serie "Andor" sollen zwei Crew-Mitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Das berichtet zumindest die britische Zeitung "The Sun". Ganze Abteilungen befinden sich dem Bericht zufolge nun in Quarantäne.

Neben den zwei bestätigten Infektionen sollen weitere Crew-Mitglieder über Krankheitssymptome geklagt haben. Insgesamt seien 24 Personen aus zwei Abteilungen isoliert worden. Einem Insider zufolge habe man nun "Angst, dass es nur eine Frage der Zeit ist", bis die gesamte Crew sich infiziert habe. "Die ganze Corona-Situation bei diesem Job" sei "außer Kontrolle", berichtete angeblich eine weitere Quelle. "Es verbreitet sich und sie kriegen es nicht unter Kontrolle, wollen (die Produktion) aber auch nicht stoppen." Einige Mitglieder der Serienproduktion hätten Angst, die Leben ihrer Familien und Freunde zu gefährden.

"Andor" erzählt die Vorgeschichte zu "Rogue One"

"Andor" soll 2022 beim Streamingdienst Disney+ starten. Die zwölfteilige Space-Opera-Serie nach einer Idee von Drehbuchautor Tony Gilroy (64) erzählt die Vorgeschichte des 2016er Kinoabenteuers "Rogue One: A Star Wars Story". Die Hauptrolle des Cassian Andor spielt - wie bereits im Kinofilm - der mexikanische Schauspieler Diego Luna (41). In einer weiteren Rolle wird zudem der Schwede Stellan Skarsgård (70, "Mamma Mia!") zu sehen sein.