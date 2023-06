Während andere in ihrem Alter langsam an die Rente denken, schnallt sich im Musical "Starlight Express" Maria Jane Hyde die Rollschuhe an und rast über die Bühne. Die 54-Jährige spielt dort die Rolle der "Mama". Schon mit 18 Jahren begeisterte sie die Zuschauer in der Hauptrolle der "Pearl". Wie macht ihr Körper das mit?