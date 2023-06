von Amelie Graen Innerhalb von drei Monaten musste Farah Liss lernen, sich auf Rollschuhen zu bewegen wie ein Profi. Die 24-Jährige spielt verschiedene Zugwaggons im Musical "Starlight Express". Hier verrät sie, wie es sich anfühlt, ein Leben auf Rollen zu führen.

Farah Liss kommt zum Interview auf Rollschuhen angerast. Die 24-Jährige, blondes Haar und breites Lächeln, steht noch nicht lange auf den "Skates", wie alle hier die Schuhe nennen, aber das sieht man ihr nicht an. Mittlerweile trägt sie die Skates sechs Tage die Woche von neun bis 18 Uhr. Alle Darsteller des Musicals tragen Rollen unter den Füßen, weil sie Züge verkörpern, die in einem Wettkampf gegeneinander antreten.

Wie fühlt es sich mittlerweile für Sie an, zu Fuß zu gehen?

Laufen ist langweilig geworden. Manchmal denke ich: Oh Gott, bin ich langsam, auf Skates wäre ich jetzt so viel schneller.