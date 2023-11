© 2022 Netflix, Inc.

"Stranger Things" So startet die fünfte Staffel

Die "Stranger Things"-Autoren zeigen einen kurzen Ausschnitt aus dem Drehbuch zur letzten Staffel. Serienfans diskutieren bereits das Ende.

Die Autoren der Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things" haben den Anfang der fünften Staffel verraten. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlichten sie einen kurzen Ausschnitt des aktuellen Drehbuchs. Darauf sind die ersten drei Zeilen zu lesen: "Dunkelheit - Der Klang eines kalten Windes. Knarzende Bäume. Und... - Die Stimme eines Kindes. Es singt ein bekanntes Lied."

Der Beitrag hat bereits über zwei Millionen Aufrufe erhalten und wurde mehrere Tausende Male geteilt, geliked und kommentiert. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Es gibt die Fans, die ihre Vorfreude kaum halten können, andere beklagen sich über die wenigen Informationen.

Mit der fünften Staffel wird das Ende der Geschichte rund um die Jugend-Gruppe aus Indiana erzählt.

Schauspieler-Streik verhindert Drehstart

Aufgrund des Hollywood-Doppelstreiks der Autoren- und Schauspielergewerkschaften stehen die Kameras in der Traumfabrik momentan quasi komplett still. Auch die Autoren der Serie beteiligen sich an dem Streik, weshalb noch keine einzige Szene gedreht worden ist. Wann die "Stranger Things"-Fans mit dem Staffel-Start rechnen können, ist noch unklar.

Die vierte Staffel der Mystery-Horror-Science-Fiction-Serie mit Noah Schnapp (19) und Millie Bobby Brown (19) hat es 2023 auf Platz zwei der zehn erfolgreichsten Netflix-Serien geschafft. Die dritte Staffel landet auf Platz zehn. Nur die erste Staffel von "Squid Game" ist aktuell bei Netflix erfolgreicher.