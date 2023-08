"Stranger Things"-Star Joe Keery blickt mit gemischten Gefühlen dem Ende der Serie entgegen, wie er nun in einem Interview verraten hat.

Wann genau Zuschauerinnen und Zuschauer ein letztes Mal in die Retro-Mystery-Welt der Kids aus "Stranger Things" eintauchen werden, steht derzeit noch nicht fest. Joe Keery (31), der mit Steve Harrington einen der bei Fans beliebtesten Charaktere aus dem Netflix-Hit spielt, blickt jedoch bereits mit gemischten Gefühlen dem Ende der Serie entgegen.

Keine Karriere ohne "Stranger Things"

Es fühle sich für Keery an, dass es an der Zeit dafür sei, erzählt er im Gespräch mit der Zeitschrift "WWD". "Es wird nicht einfach sein, dass es zu Ende geht. Ich meine, in dieser Show zu sein, verdanke ich meine gesamte Karriere", erklärt der US-Schauspieler. Alle Möglichkeiten, die sich ihm seither eröffnet hätten, habe es dank "Stranger Things" gegeben.

"Es ist also sehr kompliziert", erläutert Keery seine Gefühlslage. "Es gibt ein Gefühl der Erleichterung, es gibt ein Gefühl der Traurigkeit." Er wolle beim Dreh zur fünften und letzten Staffel so viel wie nur möglich aufsaugen, "und nichts davon als selbstverständlich ansehen, weil es eine unglaubliche Reise mit so großartigen Leuten war". Wenn dann alles vorbei sei, wolle er versuchen, damit abzuschließen aber an der Freude festzuhalten, die er und die anderen beim "Stranger Things"-Dreh hatten.

Ähnliche Worte wählte kürzlich bereits seine Kollegin Millie Bobby Brown (19), die Hauptfigur Eleven spielt. "Ich glaube, ich bin bereit", sagte sie dem Magazin. "Die Serie hat einen sehr großen Teil meines Lebens ausgemacht, aber es fühlt sich wie der Highschool-Abschluss an, wie das letzte Schuljahr. Man ist bereit zu gehen, aufzublühen und zu gedeihen. Man ist dankbar für die Zeit, die man hatte. Aber es ist an der Zeit, seine eigene Botschaft zu kreieren und sein eigenes Leben zu leben."

"Stranger Things" ist einer der größten Netflix-Hits

Die vierte Staffel von "Stranger Things" war im Sommer 2022 erschienen und bringt es laut Angaben des Streamingdienstes auf rund 140 Millionen Views. Nur die erste Staffel von "Wednesday" (knapp 252 Millionen Views) und von "Squid Game" (etwa 265 Millionen Views) sind bei Netflix erfolgreicher.

Aufgrund des Hollywood-Doppelstreiks der Autoren- und Schauspielergewerkschaften stehen die Kameras in der Traumfabrik momentan quasi komplett still. Daher ist derzeit nicht absehbar, wann die letzte "Stranger Things"-Staffel gedreht werden kann und wann sie erscheinen könnte.