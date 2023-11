"Sturm der Liebe" geht in die 20. Runde. Mit der Ankunft von Ana, Philipp und Vincent im Fürstenhof ist Liebeschaos vorprogrammiert.

Seit 2005 läuft die beliebte ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" bereits im TV. Und jetzt steht die 20. Staffel der Erfolgsserie rund um die Geschehnisse am Fürstenhof in den Startlöchern. Wie die Macher bekannt gaben, wird in den neuen Folgen Ana (Soluna-Delta Kokol, 25) als neue Traumfrau in den Vordergrund rücken. Um den Titel ihres männlichen Äquivalents buhlen zwei Figuren: Philipp (Robin Schick, 29) und Vincent (Martin Walde, 36) kämpfen in den kommenden Folgen um das Herz von Ana.

Nach zahlreichen Intrigen und Dramen in der ablaufenden Staffel gehen Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff, 35) und Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag, 30) nun endlich den Bund der Ehe ein. Die beiden treten voraussichtlich am 15. November in der Folge 4.146 vor den Traualtar und geben sich dort das lange herbeigesehnte Jawort. Fünf Folgen später macht das neue Ehepaar dann den Abflug nach Tansania, weil Leander dem Ruf eines Jobangebotes folgt.

Darum geht es in der 20. Staffel von "Sturm der Liebe"

Ab dann rückt Ana in den Mittelpunkt des Geschehens am Hof. Sie erreicht nach einem traumatischen Reitunfall Bichlheim, um ihre Mutter Nicole zu besuchen und ist von Selbstzweifeln und einem schlechten Gewissen zerfressen: Mit dem Geld, das ihre Mutter ihr eigentlich für die Universität bereits gestellt hatte, bezahlte sie die Arztrechnungen für ihr verletztes Pferd Apollo - und brach das Studium ab.

Jetzt möchte sie sich am Fürstenhof etwas Geld dazuverdienen und trifft dort auf ihre alte Jugendliebe Philipp. Doch der hat erstmal überhaupt kein Interesse mehr an seiner alten Flamme - im Gegensatz zu Vincent, der sich Hals über Kopf in Ana verliebt...

Die neuen Rollen werden in den nächsten Tagen und Wochen eingeführt

Schick wird voraussichtlich am 7. November seinen Einstand feiern können. Er schlüpft in die Rolle des Philipp Brandes, ein "windiger Zeitgenosse", wie Schick selbst in seinem Statement verrät. Seine Rolle würde mit seinem Charme sowie seiner narzisstischen Art verzaubern, polarisieren und anecken. Kokol wird am 10. November zum "Sturm der Liebe"-Cast hinzustoßen. "Die Nervosität, die ich am Anfang verspürte, ist schnell verflogen", berichtet die Newcomerin von den Dreharbeiten. Etwas versetzt, genauer gesagt am 23. November, wird dann auch Walde auftauchen. Er übernimmt die Rolle des Vincent, der sich als Tierarzt um das Wohl von Hunden, Katzen und Pferden im fiktiven Bichlheim kümmert.

"Sturm der Liebe" läuft immer um 15:10 Uhr montags bis freitags im Ersten. Die Telenovela gilt als die erfolgreichste werktäglich laufende Fernsehserie Europas.